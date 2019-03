Grande semaine consacrée aux quartiers sur France Bleu Bourgogne : ce lundi la Fontaine-d'Ouche

Dijon - France

Ce lundi la Fontaine d'Ouche est à l'honneur sur France Bleu Bourgogne. La Fontaine-d'Ouche c'est ce quartier sorti de terre au milieu des années 60. Comme dans la plupart des villes françaises, le nombre de logements à Dijon est insuffisant. Pour pallier ce manque un vaste projet de construction est lancé.

Un quartier contre un lac!

De 1967 au début des années 70 à proximité du canal de Bourgogne, du Lac Kir et des combes, vont pousser un ensemble d'immeubles. Agnès Bournigault médiatrice au sein de l'association ICOVIL, spécialiste de l'histoire de la ville de Dijon et de ses quartiers, connaît bien la Fontaine-d'Ouche. "C'est un ensemble qui a été conçu de manière très rapide à l'initiative du chanoine Kir qui voulait un lac. L'Etat a négocié avec lui en lui signifiant qu'il aurait son lac si il acceptait de donner des terrains pour construire les grands ensembles dont avait besoin la population!" Le lac a "été inauguré en 1964 et le quartier a vu le jour dans la foulée" poursuit Agnès Bournigault.

Un quartier où l'on trouve 70 associations

Ce qui est remarquable dans ce quartier explique Massar N'Diaye, conseiller départemental du canton Dijon-6 dont dépend la Fontaine-d'Ouche ce sont ses infrastructures et sa qualité environnementale. "En fait ce quartier est idéalement placé d'un point de vue environnemental avec notamment un parc naturel à proximité. C'est pour cela que l'on parle parfois du "poumon vert" de la Fontaine-d'Ouche. Après la force de ce quartier, de ce petit village, ce sont ses infrastructures. On a un centre commercial, des acteurs associatifs très présents qui font vivre le quartier. Aux dernières nouvelles nous avions 70 associations même s'il faut préciser que toutes ne sont pas forcément actives."

Une vue de la Fontaine d'Ouche © Radio France - Thomas Nougaillon

Une "ville" à l'intérieur de la ville

Aujourd'hui plus de 18 000 habitants vivent à la Fontaine d'Ouche. Un gigantesque quartier qui au sens de l'Insee va du lac Kir au jardin de l'Arquebuse. Mais dans l'esprit des Dijonnais la Fontaine d'Ouche c'est cette partie de la ville où se trouvent ces immeubles construits dans les années 60-70. C'est ce quartier neuf où vivent environ 5 800 personnes. Une véritable "ville" à l'intérieur de la ville qui surplombe le lac Kir. Au pied des tours on trouve un centre commercial, une mairie de quartier, une poste, 6 groupes scolaires, deux collèges, un lycée, un théâtre ou encore une médiathèque, un centre social et près de 70 associations. Les habitants en général se plaisent à la Fontaine d'Ouche même si le quartier souffre d'un certain isolement et d'un manque d'entreprises.

Classé quartier prioritaire de la ville depuis 12 ans

Depuis 2007 la Fontaine d'Ouche est classée quartier prioritaire de la ville. D'importants programmes de rénovation urbaine sont en cours jusqu'en 2023. Via l'ANRU, l'agence de rénovation urbaine, 114 millions d'euros sont mis sur la table pour ouvrir le quartier, améliorer la qualité des logements et en construire de nouveaux. C'est ainsi que 300 logements neufs sont prévus. Des logements en accession à la propriété.

Un immeuble du quartier Fontaine d'Ouche © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce lundi 25 mars 2019 à 6h23 et 7h42 en branchant votre radio vous entendrez nos "Trois idées Reçues". Elles sont entièrement consacrées à la Fontaine d'Ouche. De 11h à 13h Nicolas Mollaret et Anthony Lang les tauliers du "Café des Bourrus" vous attendent en direct de la Brasserie La Fontaine. Demain mardi 26 mars 2019 France Bleu Bourgogne colonise le quartier de la fête à Dijon: le quartier République.