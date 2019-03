Grande semaine consacrée aux quartiers de Dijon sur France Bleu Bourgogne : ce mardi, République

Votre radio met chaque jour de cette semaine un coup de projecteur sur certains quartiers de Dijon. Ce mardi 26 mars 2019, cap sur le quartier République. Vous retrouverez notamment des reportages dans la matinale, les "Trois Idées Reçues" et "le Café des Bourrus" sera en direct de ce quartier.

Dijon, France

Toute cette semaine France Bleu Bourgogne met un coup de projecteur sur un quartier de Dijon. Après la Fontaine d'Ouche hier, aujourd'hui c'est le quartier de la place de la République.

Vous avez sûrement en tête la circulation autour de la place, le tram, l'animation... Un aspect qui est loin d'être nouveau : ce quartier a longtemps été un faubourg de la ville, et un sacré lieu de passage.

"Le caractère vivant et populaire de ce quartier est assez ancien", explique Laurent Cessin, historien et animateur du patrimoine à la ville de Dijon. "Dès la fin du Moyen-Âge, nous savons qu'à cet emplacement s'établissait un faubourg. Il y avait différentes activités, c'était un vrai pivot entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. Ce faubourg était assez dense, avec plein de petites rues jusqu'à la place Jean Bouhey au niveau de l'actuel auditorium".

