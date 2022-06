Grande Traversée VTT de la Creuse : le 2ème tronçon jusqu'à Aubusson officiellement inauguré

Le circuit de la Grande Traversée VTT de la Creuse prend forme petit à petit. Le 2e tronçon balisé entre Saint-Hilaire-la-Plaine et Aubusson a été inauguré ce mercredi. Ce nouveau chemin, déjà accessible, passe notamment par le Moutier d'Ahun, Ahun ou encore Chénérailles.

Enfilez votre maillot, attachez votre casque et enfourchez votre vélo, on part faire du VTT ! Le deuxième tronçon balisé de la Grande Traversée VTT de la Creuse, long de 107 kilomètres, a été officiellement ouvert ce mercredi 1er juin. Il relie les communes de Saint-Hilaire-la-Plaine à Aubusson. L'an dernier, le premier tronçon entre La Souterraine et les monts de Guéret avait déjà inauguré.

Les amateurs de VTT peuvent désormais se lancer sur ce nouveau tronçon, sur les petits chemins ou à travers les forêts et les villages. Le circuit passe notamment par le Moutier d'Ahun, Ahun, Chénérailles, Peyrat-la-Nonière, Mainsat, Bellegarde-en-Marche ou encore Néoux. Il suffit de suivre les petits panneaux rouges avec un triangle et deux ronds.

Il suffit de suivre ces petits symboles rouges pour se retrouver sur le parcours © Radio France - Flavien Groyer

Dernier tronçon inauguré en 2024

Le prochain tronçon reliera Aubusson à la Souterraine en passant par le lac Vassivière. L'inauguration est prévue l'an prochain. En juin 2024, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, un autre tronçon entre Glénic, Boussac et Mainsat sera opérationnel. À terme, la Grande Traversée VTT comptera 700 kms de chemins balisés.