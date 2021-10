Grande vente Emmaüs à Hédé-Bazouges : "c'est la folie ici !"

Samedi 23 et dimanche 24 octobre, la communauté Emmaüs de Rennes, Hédé et Saint-Malo organise sa grande vente annuelle. Annulé l'année dernière à cause du Covid, l'événement semble attirer de nouveaux adeptes. Un millier de personnes patientait devant les grilles à l'ouverture des portes.

Pendant deux jours, les bâtiments de la communauté Emmaüs de Hédé-Bazouges vont grouiller de monde. Ce week-end, les compagnons et les bénévoles accueillent la grande vente annuelle. Des milliers d'objets sont mis en vente à petit prix pour le plaisir des chineurs.

2.500 tonnes de matériel à trier chaque année

Sous les hangars, on trouve de tout, des anneaux de rideaux à la débroussailleuse. Du vinyle de collection à la litière pour chat. Pendant des mois, les 80 compagnes et compagnons se sont démenés pour collecter, trier, réparer, rénover les différents dons faits à la communauté. Chaque année 2.500 tonnes de matériel sont apportés aux membres d'Emmaüs, 600 vont être revendues, le reste sera recyclé.

"Je ne bouge plus d'ici !" Margaux vient de s'asseoir sur une chaise en bois. Voilà plusieurs minutes que cette Rennaise tourne en rond dans le hangar réservé aux meubles pour trouver un bureau. Elle vient de mettre la main sur la pelle rare et ne veut plus la lâcher. "Tout a l'air déjà vendu alors je ne bouge plus en attendant qu'on vienne me l'attribuer," sourit la jeune femme. "25 euros pour ce bureau c'est une bonne affaire. Je vais le poncer un peu et ça ira très bien. Il est aux bonnes dimensions."

Quatre chaises de jardin pour une dizaine d'euros c'est intéressant !

Dans l'entrepôt "bric-à-brac," un jeune couple repart avec deux bouillottes et quelques décorations pour leur nouveau logement. "On vient d'acheter un appartement, donc on a envie de se faire plaisir mais désormais on veut privilégier les objets d'occasion. On ne veut pas acheter du neuf et ici c'est aussi l'occasion de faire des économies. Quatre chaises de jardin pour une dizaine d'euros c'est vraiment intéressant !" confie Tekla.

"On est très surpris et même un peu inquiet par le nombre de personnes qui viennent à notre rencontre !" confie Guerric Baranovsky, responsable de la communauté. Il se réjouit malgré tout de voir le public revenir après une année d'absence à cause du Covid. "Sur un week-end comme celui-ci on espère réaliser 100.000 euros de chiffre d'affaires. Notre record est à 96.000 euros. C'est très important car nous avons un budget qui approche les 2,5 millions d'euros et nous fonctionnons sans subvention."

Le Covid a eu des conséquences financières

A cause du Covid, les Compagnons ont perdu plusieurs milliers d'euros en 2020 et 2021. "Un prêt garanti par l'Etat et un peu de trésorerie nous ont permis de nous maintenir à flot. Nous voulons aujourd'hui poursuivre nos activités car la communauté s'agrandit. Nous avons 16 salariés et nous accueillons maintenant des familles. Il faut pouvoir continuer à accompagner ces hommes et ces femmes qui ont eu un accident de vie et qui trouvent ici une solution d'accueil dans la durée."

La grande vente Emmaüs se poursuit ce dimanche 24 octobre à Hédé-Bazouges de 10h à 18h. Un réapprovisionnement a lieu pendant le week-end. Il est possible de se restaurer sur place.