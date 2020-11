Grandes marées : a-t-on le droit d'aller à la pêche à pied ?

Ce sont les grandes marées ce week-end, avec un coefficient de 109 attendu ce dimanche 15 novembre. Mais attention, en cette période de confinement, les règles sont strictes : pas question de s'éloigner à plus d'un kilomètre du domicile et pendant plus d'une heure.