Grandes marées : appel à la vigilance sur le littoral, des coefficients jusqu'à 112

C'est un rendez-vous prisé par les pêcheurs à pied et les promeneurs. Un nouvel épisode de grandes marées débute ce jeudi sur le littoral atlantique et durera jusqu'à dimanche inclus, avec des coefficients qui vont dépasser les 110. Les autorités appellent bien sûr à la prudence, lors des sorties en mer comme sur la côte.

ⓘ Publicité

Des coefficients jusqu'à 112

Le littoral va être touché par un épisode important de grandes marées. Jeudi, en Bretagne comme en Loire-Atlantique et en Vendée, les coefficients seront de 102 et 107. Ils grimperont à 110 et même à 112 vendredi et samedi. Dimanche, les coefficients redescendront à 107 et 101.

Vous trouverez les horaires des marées en Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée sur le site maree.info . Soyez vigilants, ces horaires peuvent varier d'une commune à l'autre, dans un même département.

Les conseils de prudence

Il est fréquent que les secours doivent intervenir durant ces épisodes de grandes marées, pour des pêcheurs envasés, des promeneurs imprudents. Récemment, quatre personnes se sont par exemple retrouvées coincées sur la presqu'île Renote à Trégastel. En Loire-Atlantique, deux femmes et un enfant ont dû être secourus l'an dernier, après avoir été piégés par la montée des eaux à Saint-Nazaire et à Saint-Brevin.

Voici donc quelques conseils de prudence :