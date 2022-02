Les coefficients des grandes marées de ce mois de février vont dépasser les 100 ce mercredi 2 et ce jeudi 3 février.

Grandes marées : au plus fort, des coefficients de 102

Avis aux pêcheurs à pied et aux amateurs de longues grèves découvertes, les coefficients des grandes marées de ce mois de février dépassent les 100 ce mercredi et ce jeudi :

Mercredi 2 février : 101 le matin et 102 le soir

Jeudi 3 février : 102 le matin et 100 le soir

Vendredi 4 février : 98 le matin et 94 le soir

De grandes marées qu'accompagnent une mer "peu agitée sur les littoraux de la Manche et de l'Atlantique pour les journées de mercredi et jeudi" selon Météo Bretagne.

Comme à chaque fois, les autorités rappellent les conseils de prudence : vérifier les horaires de marées et les conditions météo, prévenir son entourage, pêcher dans des endroits connus et fréquentés, rester joignable (téléphone) et visible... Le numéro d'urgence en mer est le 196.

