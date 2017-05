Grandes marées et grands risques pour la ressource, la sécurité et la santé

En cette période de grandes marées, la pêche à pied attire toujours autant en Bretagne. Près de 2 millions de Français s’y adonneraient chaque année, régulièrement ou occasionnellement.

Certes, ce n'est pas la foule des périodes estivales, quand on peut compter jusqu'à 15.000 pêcheurs à pied sur le seul littoral des Côtes d'Armor, mais il y a beaucoup de monde en ce moment sur les côtes bretonnes, à l'occasion des grandes marées. D'autant qu'en cette période d'anticyclone, la mer se retire d'avantage, ce qui permet d'aller chercher coquillages et crustacés plus loin.

Franck Delisle de Vivarmor Nature sensibilise les pêcheurs aux risques de la pêche à pied.

Franck Delisle de Vivarmor Nature Copier

Sécurité

Des pêcheurs à pied sont trop souvent surpris par la marée. C'est pourquoi Franck Delisle et les bénévoles de Vivarmor Nature font de la sensibilisation sur le littoral. En ce week-end de l'ascension, ils ont encore rencontré des personnes qui marchaient dans le sens inverse de la procession des pêcheurs, pensant qu'il faut pêcher à l'heure de la marée basse. Mais Franck Delisle le rappelle, "l'heure de la marée basse est l'heure à laquelle on commence à réfléchir au retour". Il faut partir pêcher entre 1h30 et 2h avant l'heure de la marée basse.

Prochaines #GrandesMarées 25-28 mai 2017. Coef max 107. Consultez gratuitement les horaires pour votre ville https://t.co/HyENPWNCTQ pic.twitter.com/FjyqGYWKAk — Shom (@shom_fr) May 22, 2017

Santé

Pêcher à pied n'est pas anodin pour la santé. Un site internet permet de savoir si une zone est insalubre, avec des alertes constamment remises à jour. Autre recommandation, conserver les coquillages au frais et les consommer rapidement car leur qualité peut vite se dégrader.

Préservation de la ressource

La ruée de milliers de personnes sur l'estran pour capturer des coquillages et crustacés, a évidemment un impact sur la faune. La pression de pêche est importante. Pour préserver la ressource, il faut respecter certaines règles de taille et de quantité. Vivarmor Nature distribue donc aux pêcheurs, une petite réglette pour mesurer les prises, les animaux capturés devant faire une taille minimale. Autre règle à respecter, remettre les pierres en place.

Sensibilisation

La sensibilisation menée par Vivarmor et ses bénévoles semble porter ses fruits. 46% des pêcheurs qui n'ont pas été sensibilisés présentent une récolte conforme, contre 82% parmi ceux qui ont été informés.