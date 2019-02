Grandes marées : l'appel à la prudence des autorités

Nantes, France

Une dizaine de personnes ont dû être secourues mercredi en Bretagne, elles ont été prises au piège par la marée montante en fin d'après-midi. Dans le secteur de Cancale, un pêcheur à pied, totalement isolé et envasé, ne doit sa vie qu'à l'intervention d'un hélicoptère de la Marine nationale qui s'est dérouté. En Loire-Atlantique et en Vendée, aucune intervention de sauvetage n'a été engagée.

[#GrandesMarées]

Hier, près d'une dizaine de personnes isolées par la #marée ont été sauvées en #Bretagne. Retour en images sur les opérations menées par l'#hélicoptère Caïman @MarineNationale de @CherbourgEnCot@premarmanche ⚠️ Prudence, cela n'arrive pas qu'aux autres ⚠️ pic.twitter.com/DSc4v1pAi8 — Premar Atlantique (@premaratlant) February 21, 2019

La Préfecture maritime de l'Atlantique rappelle qu'avant toute sortie en mer ou sur le littoral il faut se renseigner sur les heures et les coefficients de marée. Il vaut mieux ne pas partir seul ou alors informer ses proches de sa destination et ne pas oublier de prendre un téléphone.

De forts coefficients

Les adeptes de la pêche à pied doivent se méfier du brouillard qui peut se former à cette saison, c'était d'ailleurs le cas jeudi et mercredi matin. Il est donc conseillé d'avoir en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme. Les grandes marées de ce mois de février vont durer jusqu'à samedi soir et elles affichent de forts coefficients, il est de 115 ce jeudi, il sera de 113 à la haute mer de vendredi matin et de 110 en fin de journée.