Grandes marées : un homme mis en sécurité par l'hélicoptère de la sécurité civile en Charente-Maritime [PHOTOS et VIDEO]

Charente-Maritime, France

Il pensait pouvoir regagner le rivage en marchant, sur la passe des filles, au nord de l'Ile Madame. Un homme encerclé par l'eau a été ramené ce jeudi sur le littoral par Dragon 17, l'hélicoptère de la sécurité civile en Charente-Maritime. Il s'est posé sur la langue de terre cernée par les flots, vers 14h. L'un des plongeurs pompiers qui était à bord est allé chercher le piéton qui a été ramené sur le littoral par l'hélicoptère, en ce jour de grande marée.

L'hélicoptère Dragon 17 s'est posé sur un banc de sable pour prendre en charge le piéton (à droite) encerclé par les flots © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le piéton en détresse n'en revenait pas : "Vous vous êtes posé pour ça" ! C'est ce qu'il a dit à Fabrice, le pompier. "Il ne s'est pas rendu compte qu'il était encerclé par la marée, il pensait pouvoir rentrer par ses propres moyen" confie le sauveteur. "Pour cette personne, il y avait 50 centimètres de hauteur d'eau, sauf qu'il y avait plus de 2 mètres par endroit jusqu'au rivage et du courant ainsi que beaucoup d'obstacles comme des parcs à huîtres. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait". Le piéton a eu beaucoup de chance : il a été repéré par l'équipage de l'hélicoptère qui patrouillait à l'occasion des grandes marées. "On s'est juste posé sur la bande de terre qui n'a pas été recouvert par la mer et on l'a transporté de l'autre coté du rivage" raconte Fabrice.

L'homme au tee-shirt rouge, ne pouvait plus regagner le littoral (à droite) par ses propres moyens © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un drame à l'origine des vols préventifs de Dragon 17

C'est un drame, il y a 18 ans, qui est à l'origine des vols préventifs de Dragon 17 l'hélicoptère de la sécurité civile. Le 22 aout 2001, 8 membres de la même famille se sont fait encercler par la marée sur l'Ile de Ré au phare de Chauveau. Deux d'entre eux, deux frêres originaire de l'Oise agés de 51 et 58 ans sont morts, le reste de la famille (dont 3 enfants de 10 à 14 ans) a été hospitalisé en état de choc. Leurs vacances venaient de commencer... Depuis, l'hélicoptère de la sécurité civile décolle systématiquement à l'heure où la marée remonte "quand le coefficient de marée est supérieur à 95 " explique Philippe Brieux, le pilote et patron de la base.

Les survols préventifs sont efficaces : "chaque année on récupère 3, 4 personnes. Une fois j'en ai fait 9 sur un même vol !" raconte le pilote. L'hélicoptère survole les zones les plus dangereuses, prisées par les pêcheurs à pieds ou les promeneurs : le phare de Chauveau et le fiers d'Ars (banc du bucheron) sur l'Ile de Ré, la pointe des Cornards aux boucholeurs près de Chatelaillon, et la passe aux filles au nord de l'Ile Madame. Dans ces endroits, il y a des cuvettes. "Sur la passe aux filles, si vous regardez devant vous, explique Philippe Brieux,_vous n'allez pas voir que vous vous faites encercler_. D'autant plus qu'il y a une légère descente, ça se creuse, on voit l'ile Madame, mais les gens ne voient pas l'eau qu'il y a entre les deux". Il se souvient qu'une fois il a récupéré des gens de Rochefort sur la passe aux filles, qui étaient en voiture "on a récupéré les gens, on a laissé la voiture".

Dragon 1 7 et son pilote Philipppe Brieux chef de la base de la Sécurité Civile à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un seul conseil, la vigilance

Le conseil du pilote de l'hélicoptère Dragon 17 est tout simple : regarder les horaires de marées et rester vigilant. "Bien regarder ce qui se passe autour de soi : dès qu'on voit quelqu'un qui commence à rentrer, il faut se poser la question de rentrer aussi. C'est la vigilance qui prime, je n'ai pas d'autres conseil à donner" insiste Philippe Brieux.

Reportage : En patrouille avec Dragon 17 Copier

Les grandes marées se poursuivent jusqu'à dimanche, avec des coefficients de marée supérieur à 100. Dragon 17 n'a pas fini de patrouiller d'autant que ce sont les premières grandes marées des vacances, il n'y en a pas eu en juillet. Il devrait y avoir beaucoup de monde sur le littoral.