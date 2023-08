Une première dans les arènes de Nîmes, les Grandes olympiades des gardians

L'attente au fers, le saut de cheval à cheval, le saut de cheval à taureau et la ferrade en piste. Ce sont les 4 épreuves à travers lesquelles s'affronteront les gardians de quatre manades : Vinuesa, Lescot, Arlatenco et Robert Michel vendredi 18 août aux arènes de Nîmes avec, en plus, les vainqueurs du concours des gardians de métier de Lunel de la dernière Pescalune. Une soirée pour mettre en valeur les traditions camarguaises, ce qui en fait le cœur : le travail dans une manade que personne ne connaît véritablement à part les gardians.

Ces 4 épreuves, notées, retracent les gestes des gardians. Trouver un "simbèu" dans le troupeau capable de calmer les autres taureaux et les mener pour l'attente aux fers, rattraper un cheval échappé pour le saut de cheval à cheval, rattraper un taureau échappé pour le saut de cheval à taureau et enfin immobiliser un anouble (bouvillon d'un an) pour le marquer au fer pour la ferrade en piste. Des épreuves pour démontrer la dextérité des gardians et les capacités du cheval Camargue.

Si les jeux de gardians ont été créés par le marquis de Baroncelli au début du XXe siècle, les Olympiades des jeux gardians remontent elles à 1980, aux Saintes Maries de la Mer. Il n'y en avait pas eu à Nîmes depuis plus de 25 ans. Le retour de ces Olympiades à Nîmes, c'est une consécration pour ces jeux gardians, peut-être aussi le début d'un nouveau format. Dans le milieu de la bouvine, certains manadiers évoquent un possible championnat de jeux gardians, régulier, à l'année.

Les Grandes olympiades des jeux gardians, c'est vendredi 18 août, aux arènes de Nîmes, à 21 h 30. Entrée : 10 euros.