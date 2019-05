Grands Bateaux de Provence : une passerelle vers l'avenir

En octobre 2018, un nouveau capitaine prenait la barre de la compagnie des Grands Bateaux de Provence fondée en 1986 à Avignon. Aurélien Berthelet succédait à Richard Vinatier. 7 mois plus tard, la compagnie affiche de nouvelles ambitions et met résolument le cap vers l'avenir.

Avignon, France

Une -belle- page du tourisme fluvial à Avignon s'est tournée lorsque Richard Vinatier fondateur de la compagnie Grands Bateaux de Provence a passé la barre en octobre dernier à Aurélien Berthelet, le directeur général de l'entreprise familiale Berthelet, spécialisée dans le transport de voyageurs. 7 mois après et à quelques semaines du démarrage la saison touristique estivale, les premiers changements apparaissent : la signalétique a pris des couleurs, le ponton d'accès aux bateaux a été complètement repensé et l'offre de croisières s'élargit.

Un ponton réaménagé et ouvert à tous

Comme un trait d'union entre la ville et son fleuve, le ponton de la compagnie a fait peau neuve. L'ancienne timonerie a été transformée en bar et du nouveau mobilier à été installé sur la terrasse. L'espace se veut "ouvert sur la ville et à ses habitants" et pas seulement aux passagers en partance. Il s'agit du premier investissement réalisé par le groupe Berthelet depuis le rachat. Pour la suite, Aurélien Berthelet annonce "un _plan d'investissemen_t destiné à améliorer la qualité des équipements et des prestations." C'est ainsi que le Mireio, le plus célèbre des bateaux de la flotte, va bénéficier prochainement d'une véritable cure de jouvence. Les nouveaux dirigeants projettent aussi de "diversifier les offres commerciales" : soirées à thèmes, accueil de séminaires, renforcement de la collaboration avec tous les acteurs du tourisme d'Avignon et du département etc.

Une flotte modernisée et adaptée

Objectif affiché : faire d'Avignon un lieu incontournable du tourisme fluvial en Europe ! Pour atteindre cette montée en gamme, le groupe familial (classé à la 6è place des entreprises indépendantes de mobilité en France) compte s'appuyer sur le savoir faire des personnels de la compagnie -dépositaires de sa mémoire- et sur une flotte de plusieurs bateaux : le bateau restaurant panoramique Mireio (27.000 passages par an) ; le Saône qui assure des promenades de découverte sur le Rhône d'avril à octobre ; la navette électrique qui relie les deux berges du Rhône pour le compte de la ville et le Chardonnay un bateau hôtel-restaurant très raffiné. Le groupe de transport entend aussi jouer à fond la complémentarité avec sa flotte forte de 250 véhicules et son réseau d'agences de voyages. Une carte de plus au service du développement touristique de la Cité des Papes.

Aurélien Berthelet : "le Mireio fera peau neuve dès 2020" Copier

Aurélien Berthelet : " le secteur promenade est pour nous très porteur" Copier

Aurélien Berthelet désormais à la barre des Grands Bateaux de Provence © Radio France - Daniel Morin

La salle à manger du Chardonnay, joyau de la flotte des Grands Bateaux de Provence © Radio France - Daniel Morin

Le coin salon... © Radio France - Daniel Morin

L'une des 23 cabines doubles de l'hôtel-restaurant le Chardonnay © Radio France - Daniel Morin

A l'avant du Chardonnay, une vue imprenable... sur demain © Radio France - Daniel Morin