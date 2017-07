Grands-parents, c'est (peut-être) l'heure d'accueillir vos petits-enfants !

Les grandes vacances sont officiellement lancées, et pour beaucoup d'enfants, elles riment avec séjour chez les grands-parents. De chaque côté, on est ravi, même si certains papis-mamies osent le dire : c'est bien quand les petits arrivent, c'est encore mieux quand ils repartent !

Dimanche pluvieux, dimanche heureux pour le petit Gabin, qui patiente avec sa grand-mère dans la file d'attente du cinéma l'Alhambra, à Saint-Étienne : "Les papis-mamies, c'est plus gentil. Ils te grondent moins, et avec eux, tu t'amuses plus !", sourit le petit garçon. Juste à côté, sa grand-mère acquiesce : "Hier, c'était accrobranche, aujourd'hui cinéma... Ah bah il faut l'occuper, c'est sûr !"

Chic, les voilà ! Ouf, ils repartent ! - Marguerite, grand-mère stéphanoise

Les grands-parents sont nombreux à avouer que la garde des petits-enfants, c'est souvent épuisant. Certains évoquent même la technique du "chicouf" : "Quand ils arrivent, on est heureux, on se dit 'chic', explique Marguerite, grand-mère venue elle aussi au cinéma avec ses petits-enfants. Et quand ils repartent, on se dit 'ouf' !". Un vieux monsieur hoche la tête, un peu plus loin : "C'est du boulot ! Et puis on a plus l'âge..." Sa femme lui fait les gros yeux, et rectifie : "Non, mais ce n'est que du bonheur. C'est vrai que des fois, on est un peu fatigués, mais franchement, ce n'est rien".

Dehors, Maria s'abrite de la pluie avec ses deux petits-enfants. Quand on évoque les vacances avec eux, elle a les yeux qui brillent : "Ils sont tellement adorables ! Franchement, c'est super". Raphaël, son petit-fils de sept ans, confirme : "J'aime passer du temps avec elle, je me sens bien. On joue souvent, et puis surtout, elle fait des bonnes choses à manger !". Sa petite sœur enlève son pouce de sa bouche pour ajouter : "Oui, on aime surtout le poulet !". Maria éclate de rire. Et demande à sa petite-fille quel surnom celle-ci lui donne. Réponse absolument craquante : "Ma-mamie-que-j'aime-d'amour".