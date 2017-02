Granville : opérations de désamorçage terminées, les habitants peuvent rentrer chez eux

Les opérations se sont terminées : les 800 personnes qui avaient été évacuées ce dimanche matin dans le secteur de la gare à Granville pour permettre aux démineurs de neutraliser une bombe datant de la Seconde Guerre Mondiale ont pu regagner leur domicile depuis 13 heures.

Les opérations de désamorçage de la bombe dans le secteur de la gare à Granville et à Donville-les-Bains menées ce dimanche matin se sont bien déroulées. Selon la préfecture de la Manche, trois démineurs de Caen sont intervenus, ainsi que 71 policiers et gendarmes, 6 sapeurs-pompiers et un équipage de la Sécurité Civile.

Les démineurs ont d'abord détruit les deux détonateurs. Ils ont ensuite pu transporter la bombe neutralisée, sans explosifs, donc, jusqu'à un terrain militaire, où elle sera détruite toujours selon la préfecture.

Bouclage levé

Conformément au plan d'évacuation qui avait été établi, les 800 personnes résidant à l'intérieur du périmètre de sécurité avaient été évacués dès 8h30 ce dimanche pour permettre aux démineurs de commencer leur travail à 10 heures. La zone a ensuite été complètement bouclée. A 13 heures, le bouclage a été levé et les habitants pu rentrer chez eux.

La bombe de 250 kilos datant de la Seconde Guerre Mondiale avait été découverte le 12 janvier dernier lors de travaux près de la gare de Granville.