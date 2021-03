Granville Terre et Mer cherche son César de la meilleure affiche de film détournée !

Le 12 mars, ce sera la cérémonie des César, la grand messe du cinéma français. A cette occasion, l'office de tourisme Granville Terre et Mer a décidé de marquer le coup en proposant SON César : celui de la meilleure parodie d'affiche de film ! Le principe ? Prendre une affiche d'un film célèbre et la mettre à la "sauce locale". "L'une des affiches, c'est une parodie des Dents de la mer avec à la place du requin... le bulot IGP de la baie de Granville. On a aussi Le Silence des agneaux... de prés salés, pour les agneaux présents dans le havre de la Vanlée", confie Emilie Vornières, conseillère en séjour à l'office de tourisme de Granville Terre et Mer.

C'est une manière de soutenir la vie culturelle de manière humoristique, car on a un gros besoin d'autodérision et d'humour en ce moment. Il s'agit de produire sa propre affiche avec un petit clin d’œil à des marqueurs de notre territoire - Emilie Vornières

Les abonnés aux comptes Facebook et Twitter Destination Granville Terre et Mer sont invités à envoyer leurs créations jusqu'au 10 mars. Le jury décernera son César le 12 mars, date des César du cinéma français.