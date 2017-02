PLAN - Déminage d'une bombe dimanche à Granville : les secteurs évacués

C'est une vaste opération de déminage, comme il en existe une à deux fois par an dans la Manche. Dimanche 12 février, près de 800 habitations doivent être évacuées à Granville et Donville-les-Bains.

Une bombe américaine de la Seconde guerre mondiale a été découverte lors de travaux dans la rue du Vieux moulin à Granville, le 12 janvier dernier. C'est une bombe de près de 250 kilos, avec une charge explosive importante.

Un périmètre de sécurité a été délimité pour l'opération de déminage, dimanche 12 février. Toutes les logements situés dans un rayon de 400 mètres, doivent être évacués. Ca concerne près de 800 habitations, soit plus de 2.000 habitants selon la préfecture de la Manche, qui vivent dans les secteurs Jean Jaurès et Les Prairies ainsi qu'au sud de la route de Coutances, à Donville.

Les habitants sont invités à quitter les lieux dès 8h. la zone doit être vide impérativement à 9h pour que les deux démineurs du centre interdépartemental de Caen puissent intervenir, explique le sous-préfet d'Avranches, Hervé Doutez : "Il n'y aura aucune dérogation possible. Même les services de secours ne pourront pas entrer dans la zone pendant l'opération".

La cité des sports de Granville et la salle des fêtes de Donville-les-Bains seront ouvertes pour accueillir ceux qui le souhaitent. Les personnes les plus âgées et celles qui ont des difficultés de déplacement ont été recensées par les mairies et pourront être hébergées au foyer logement Les Herbiers de Granville.

A partir de 9h, la police va faire du porte-à-porte dans le périmètre de sécurité et un hélicoptère de la sécurité civile va survoler la zone pour s'assurer qu'il n'y a plus personne.

Il est impossible de connaître à l'avance la durée exacte de l'opération. Une fois que les démineurs auront donné le feu vert, une sirène retentira. Des messages seront également diffusés sur les réseaux sociaux , sur le site de la mairie et dans les médias. Et puis, le commissariat de Granville met en place un numéro, le 02 33 91 31 37 pour renseigner les habitants le jour même.