Gras de Douarnenez : le Préfet explique sa position "on va agir avec discernement"

Qu'on se rassure : la préfecture du Finistère ne veut pas "bannir" l'alcool des Gras de Douarnenez. En substance, c'est le message du Préfet du Finistère. Pascal Lelarge tenait à clarifier sa position : oui à la fête, mais non aux excès.

La Préfecture du Finistère a ce matin adressé un communiqué auprès des rédactions pour clarifier sa position vis-à-vis de ce qui commençait à ressembler à une polémique. Les gras débutent à Douarnenez ce samedi, et pour 5 jours. Alors, l'alcool banni des Gras ? Le retour de la prohibition ? Rien de tout cela affirme le préfet, qui veut expliciter son message, et l'arrêté municipal peut-être mal perçu.

Une application de l'arrêté "avec discernement"

Certes, le transport et la consommation d'alcool seront bien interdits sur le périmètre de Douarnenez pendant les 2 périodes déjà détaillées. Mais pour le Préfet, il s'agit surtout d'un cadre juridique pour intervenir efficacement. "On veut que la fête soit réussie, et qu'au niveau des comportements, il n'y ait pas d'excès. Ce qu'on veut éviter, c'est l'alcoolisation massive, de voir des gens arriver avec leur propre cargaison d'alcool et un comportement déviant".

"Et ne soyez pas effrayés, vous pouvez vous balader avec une bouteille de vin, voire même le tire-bouchon. Ce qu'on ne veut pas c'est que certains se promènent autour de la fête avec des cargaisons complètes dans le coffre de la voiture ou dans le sac à dos. Certains se reconnaîtront dans mes propos". Le message en revanche est très ferme en ce qui concerne la sécurité routière, qui fera l'objet de contrôles très stricts.

Un message en direction du comité des Gras

Le travail de prévention réalisé localement n'est pas non plus oublié. "_L'alcoolisation massive, c'est une réalité à Douarnenez, on ne dira pas le contraire ! Il y a un travail également de prévention. On ne prend pas pour rien ce travail réalisé par les uns et par les autres, notamment par le comité, mais avec l'appui de la mairie et de l'Etat. C'est un travail d'éducation, auprès de nos jeunes._ L'alcool c'est festif, ça ne doit pas être n'importe quoi".

Et le Préfet de conclure en une pirouette : "si je me rends samedi soir sur le site, ce sera pour y boire quelques verres de bières, comptez sur moi". Il est donc permis de trinquer avec le Préfet ce samedi sur le Rosmeur, de quoi peut-être apaiser les esprits !