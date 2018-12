Grasse reçoit la certification de l'UNESCO pour ses savoir-faire liés au parfum

Grasse, France

Après la décision prise par l'UNESCO en novembre dernier, l'organisation des Nations Unies a remis officiellement à Grasse le certificat de son inscription au registre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La récompense d'un travail de dix ans pour reconnaître les savoir-faire liés au parfum. L'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, Laurent Stefanini s'est rendu dans la sous-préfecture des Alpes-Maritimes ce samedi.

"Les savoir-faire du parfum du Pays de Grasse sont considérés comme étant un des éléments du patrimoine culturel universel, détaille Laurent Stéfanini. Mais ce certificat n'est pas illimité dans le temps. Il faut être à la hauteur de cette reconnaissance et ainsi entretenir ces savoir-faire." En clair, Grasse est aujourd'hui reconnue comme la capitale mondiale de la parfumerie traditionnelle mais doit veiller à protéger cette tradition.

"Aussi bien la culture des plantes à parfum, la distillation, et l'exploitation des parfums... ce sont tous ces savoirs-faire qui doivent être entretenus, poursuit l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Il ne faut pas le laisser se dissoudre dans la modernité. Il faut conserver des espaces pour les plantes à parfum et éviter l'urbanisation des champs. C'est un choix qui engage les autorités locales."

De grands noms de la parfumerie de retour à Grasse

Et la ville de Grasse en tête est prête à relever ce challenge. "Cette pression on l'a voulu" sourit Jérôme Viaud, le maire de la commune. "Cette labellisation de l'UNESCO aura forcément des incidences sur ce qui se passera demain. À commencer par la fréquentation touristique. Grasse est mis en lumière dans le monde entier à travers cette reconnaissance. Et puis, ça conforte aussi notre stratégie qui est de dire qu'à Grasse toutes les entreprises du monde entier qui sont dans le secteur la parfumerie ont un intérêt à venir s'implanter ici et revendiquer leur appartenance à notre territoire."

Les grands noms de la parfumerie reviennent en effet à Grasse. Louis Vuitton et Dior s'y sont installés en 2016. Le parfumeur suisse Givaudan vient de racheter la société grassoise Expression Parfumées. "De grande entreprises de la parfumerie et de la cosmétique s'installent dans le Pays de Grasse", conclut Jérôme Viaud.

L'usine historique de la parfumerie Fragonard en centre-ville de Grasse © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Le dossier du Mercantour devant l'UNESCO cet été

D'autres dossiers des Alpes-Maritimes sont aussi défendus pour espérer être reconnu par l'UNESCO. Mais leur examen est long, prend des années et fait l'objet d'expertises. Celui qui devrait connaître un débouché proche concerne les montagnes du Mercantour.

"Le dossier Alpes de la Méditerranée pour une inscription au titre de la géologie porté par l'Italie, la France et Monaco sera examiné cet été au prochain comité du patrimoine culturel monumental, précise Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Les experts sont venus faire leurs évaluations il y a quelques semaines. On a bon espoir."

Pour les autres candidatures, il va falloir patienter explique le diplomate. "L'invention du tourisme balnéaire autour de la Promenade des Anglais à Nice, et les Îles de Lérins à Cannes sont des dossiers qui ne sont pas encore finalisés. Des évaluations au niveau national doivent être menées avant d'être déposé auprès de l'UNESCO. Donc cela va prendre encore du temps", conclut Laurent Stefanini.