Gravement malade, l'ancien journaliste Charles Biétry confie avoir préparé son suicide assistée en Suisse

C'est l'une des figures du journalisme sportif français. Charles Biétry, ancien directeur des sports de l'AFP, de Canal+ ou encore de France Télévisions prend la parole dans les pages de l'Équipe pour annoncer son combat contre une grave maladie. Âgé de 79 ans, il souffre de la maladie de Charcot, maladie neurodégénérative et incurable.

Alors que la France débat actuellement de la fin de vie, Charles Biétry révèle avoir organisé son suicide assisté en Suisse. "On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille (...) Je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés", confie-t-il.

"Je ne veux pas mal mourir"

Dans ce long entretien, l'ancien journaliste sportif raconte son combat contre cette maladie de Charcot, qui s'attaque depuis cinq ans et demi à ses muscles. "Les étapes, je les connais : membre inférieur, membre supérieur, gorge et larynx... J'en suis là."

Charles Biétry, qui a commenté avec passion tant d'évènements sportifs, a aujourd'hui du mal à parler. "Ensuite, tu passes aux étapes de col de première catégorie avec la difficulté, voire l'impossibilité, d'avaler (...) L'étape d'après, c'est l'attaque des poumons." Comme il ne souhaite pas être branché sur une machine, il ira alors en Suisse, mettre fin à son combat : "Je veux bien mourir mais je ne veux pas mal mourir".

En attendant, l'ancien journaliste sportif fait du vélo, c'est le meilleur moment de sa journée, il en a besoin assure t-il, pour garder le moral et retarder l'avancée du mal qui le ronge, au cas où la science trouverait un remède. "Le jour où je ne pourrai plus faire de vélo, cela ira très vite", avance-t-il.

Actuellement, l'espérance de vie des malades atteint de la maladie de Charcot est de trois à cinq ans. "Je suis déjà dans le peloton de tête", s'amuse celui qui entend déjouer les pronostics et même battre le "record de survie".

Charles Biétry a marqué l'univers du sport et des médias ces cinquante dernières années ayant révolutionné les rapports entre football et télévision. Il est également l'auteur d'un scoop sur les morts des JO de Munich le 6 septembre 1972, alors qu'il était reporter pour l'AFP.