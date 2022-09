Gray : à l'ehpad Cournot-Changey, les résidents mettront "un pull en plus" face à la baisse du thermostat

Personne n'y échappera, pas même les plus frileux. Pour faire face aux coûts énergétiques à la hausse et à un risque de coupure, le gouvernement a appelé les Français à baisser leur chauffage cet hiver de 1 à 2 degrés. Une baisse qui pourrait paraître plus compliquée pour nos séniors qui vivent en maison de retraite.

Dans la vaste salle commune de l'ehpad Cournot-Changey, le thermomètre indique 22 degrés. Une température qui devrait être abaissée sous peu, sans que cela remue Arlette. "Je n'ai jamais trop chaud. Mais si cela baisse on fera avec", assure l'octogénaire.

Si j'ai froid, je mettrais ma doudoune !

Même son de cloche pour Suzanne, bientôt 102 ans qui porte une polaire. "Je mettrais un pull en plus, c'est tout". "On manque d'énergie, il faut que l'on fasse le nécessaire. En France, on ne se rend pas compte que l'on a de la chance. On a de l'eau, de l'électricité. Ce n'est pas dramatique que l'on baisse de 1 à 2 degrés franchement. Si j'ai froid, je mettrais ma doudoune !", ironise Pierre.

Il fait 22 degrés dans la salle commune de l'ehpad Cournot-Changey de Gray. © Radio France - Virginie Vandeville

Des panneaux solaires installés... qui ne fonctionnent pas

Le plus embêté reste finalement, le directeur de l'établissement, Frédéric Meunier. "On veut le bien de nos résidents". D'autant qu'il a bien anticipé pour conserver un maximum de chaleur sur les 3 000 mètres carrés de son établissement. "Certains résidents se plaignaient d'avoir froid dans leur chambre, alors il y a quelques mois, nous avons effectué des travaux d'isolation extérieure. Cela nous permet de garder un peu plus de chaleur", précise Frédéric Meunier.

Autre solution apportée pour conserver de la chaleur pour les 75 résidents et la soixantaine de salariés de l'établissement, mais aussi pour en créer : la mise en place de panneaux solaires sur le toit. "Ils ont été installés depuis un an et demi. Malheureusement, ils ne sont pas raccordés à cause de problèmes techniques et de lenteur administrative", déplore le directeur. Un projet qui aurait permis de revendre l'électricité à EDF. "J'ai demandé à changer le contrat signé avant la crise pour nous permettre grâce à ces panneaux d'auto-consommer une partie", afin de pallier à la hausse des coûts.

Des tarifs en hausse pour les résidents l'année prochaine

Diminuer la température ne va pas pour autant permettre de faire face à une hausse de l'énergie. "J'ai renégocié notre contrat d'électricité en juillet. Il y aura une hausse de 20 %. On a un peu de chance avec le gaz, car le contrat devra être revu le 31 décembre 2023. Il nous reste encore une année tranquille. Mais sur 50 000 euros de facture de gaz habituel, on nous annonce déjà des prévisions à 100 000-120 000 euros, cela inquiète. L'augmentation du prix journée va être obligatoire dès l'année prochaine."

Une hausse qui sera validée ou non par le département et l'Etat dans les prochaines semaines.