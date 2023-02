Greenpeace et Extinction Rebellion éteignent les vitrines et panneaux publicitaires lumineux à Poitiers

"Qui a oublié la lumière" ? Dimanche 19 février 2023, au réveil, les Poitevins ont découvert ce genre de messages, dans les rues de Poitiers. Dans la nuit de samedi à dimanche, une trentaine de militants de l'ONG Greenpeace et du mouvement Extinction Rebellion ont mené une opération d'extinction des enseignes lumineuses et panneaux publicitaires.

Cette opération de désobéissance civile, la troisième à Poitiers, s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne nationale contre le gaspillage d’énergie.

81 enseignes et panneaux éteints

Des étudiants adhérents de l'association Ecophilia se sont joints aux militants de Greenpeace et d'Extinction Rebellion pour l'opération à Poitiers. Au total, 81 dispositifs publicitaires lumineux ont été éteints et recouverts par des affiches aux slogans forts, pour dénoncer le gaspillage.

Les deux organisations demandent "l’extinction des panneaux lumineux et écrans publicitaires en continu, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, et pas uniquement de 23h à 7h du matin" mais aussi, "l’extinction des vitrines et enseignes lumineuses le jour, puis dès la fermeture des magasins, et non pas 1h avant l’ouverture et 1h après la fermeture". Elles souhaitent aussi "l'arrêt de l’installation de nouveaux panneaux publicitaires lumineux ou rétro-éclairés".

Des mesures absolument nécessaires pour réduire la consommation d'énergie, explique Christiane Queyreix, militante de l'ONG Greenpeace à Poitiers. "Un écran numérique de deux mètres carrés consomme autant qu'un ménage, durant un an, au niveau de l'électricité", explique-t-elle. "C'est vraiment une économie facile à faire pour les entreprises et pour les communes."

À Poitiers, une pétition est en ligne , adressée aux élus de la mairie et aux députés de la Vienne, pour la mise en place de mesures strictes pour lutter contre le gaspillage. Elle a déjà recueilli plus de 300 signatures.