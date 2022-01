Grégory télétravaille tranquillement dans son studio bureau installé dans son jardin de Famars

L'ingénieur de chez Vallourec a installé un studio bureau de 15 m2 juste à côté de sa maison avec toilettes et douche, de quoi être indépendant pour télétravailler sereinement. Une solution proposée par Natibox qui a une agence à Sebourg.

Richard Baré gérant de l'agence Natibox de Sebourg et Grégory devant son nouveau bureau accolé à sa maison à Famars

Après avoir travaillé dans sa chambre à coucher pendant de longues journées, l'ingénieur chez Vallourec à Valenciennes papa de 2 enfants de 5 et 14 ans commence avec joie ses 4 jours de télétravail hebdomadaires dans son bureau où il a pu installer ses 2 écrans, son territoire dédié

C'est bien, parce que c'est très stressant de se retrouver dans une réunion et d'avoir les enfants qui peuvent être derrière et qui peuvent ne pas comprendre que papa est au travail, donc là ça permet vraiment d'avoir cette distinction entre télétravail et vie personnelle

Le bureau cube avec une façade en bois est accolé à la maison, mais le fait d'avoir même quelques mètres seulement pour rentrer chez lui est important psychologiquement pour couper.

Une fois le télétravail terminé, il ferme la porte de son bureau de jardin et se consacre à sa vie personnelle "j'ai pas la tentation d'aller regarder à nouveau mes mails et de replonger dedans" assure l'ingénieur qui a retrouvé un rythme de travail plus équilibré.

Et contrairement à la chambre à coucher la vue sur le jardin avec la grande baie vitrée est plus sympathique pour celui qui ne voyait presque pas la lumière du jour.

Des bureaux studios de 15 à 28m2

Gregory qui a pris la version avec toilettes et douche pour être vraiment indépendant a déboursé 30 000 euros, une coquette somme mais c'est un bon investissement selon lui car le studio lui permettra aussi de s'isoler pour faire ses papiers personnels, à sa collégienne de fille de faire des devoirs tranquillement, et même de se transformer en chambre d'amis au besoin, voir de studio pour sa fille plus tard.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

A l'agence Natibox de Sebourg, les demandes explosent notamment depuis les dernières annonces du gouvernement qui imposent minimum 3 jours de télétravail par semaine selon Richard Baré. Le gérant assure que même des professions libérales s'intéressent à cette formule pour ne plus à faire des consultations à domicile.

Ces studios de jardin vont de 15 à 28m2 et en fonction des aménagements coûtent entre 30 et 45 000 euros, ce qui reste moins cher que des extensions en brique dans le jardin assure Richard Baré qui avance aussi l'argument des délais, car le cube bureau est disponible dans les 6 mois contre 12 à 18 mois pour une extension classique.