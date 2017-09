Grégory Vinot le patron des gendarmes du 06 : "Dans 99,9 % des cas, il n'y a pas bavure"

Les gendarmes reçoivent ce mardi des caméras portatives. Qu'est ce que ça va changer ? Les gendarmes possèdent également des tablettes tactiles. Les nouveaux moyens, les cambriolages, la sécurité, notre invité est le patron des gendarmes des Alpes-Maritimes.

Grégory Vinot est le patron des gendarmes des Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 ce mardi.

"Dans 99.9 % des cas, il n'y a pas bavure"

Grégory Vinot nous a parlé de ces caméras portatives : "Dans les Alpes-Maritimes, on a 21 caméras portatives, ce n'est pas un énorme, c'est le début d'un mouvement global, ça va permettre de trancher s'il y a litige. Dans 99,9 % des cas, il n'y a pas bavure et ça permettra de trancher définitivement."

"Nous allons beaucoup plus vite"

Les gendarmes peuvent également compter sur des tablettes tactiles : "Nous allons beaucoup plus vite. Aujourd'hui, nous profitons des innovations technologiques et le gendarme peut avec ces tablettes avoir plus de moyens pour régler les situations. Désormais, sur un contrôle routier, nous mettons un quart d'heure au lieu d'une heure pour contrôler un bus au péage de la Turbie. "

"Les cambriolages c'est l'affaire de tous"

Les cambriolages, c'est l'un des problèmes importants de notre département : "Les cambriolages, c'est l'affaire de tous. Nous contenons le phénomène. C'est une préoccupation majeure. Il ne faut pas hésiter à faire le 17. Si chacun apporte sa pierre à l'édifice, on sera beaucoup plus efficace."