Grêles dans l'Indre : malgré les travaux en cours, tous les lycéens ont pu retourner en classe

"En quelques jours, les agents, les entreprises ont fait un travail extraordinaire. Tant et si bien que dès lundi (30 mai), les cours ont pu reprendre", se réjouit François Bonneau, le président de la région Centre-Val-de-Loire. Les cours se tiennent, les examens vont pouvoir avoir lieu, la restauration fonctionne à nouveau." Une semaine après les intempéries qui ont frappé l'Indre, causant de lourds dommages dans Châteauroux et les villes aux alentours, le président du conseil régional est venu voir l'étendue des dégâts dans les établissements scolaires et faire état des travaux à effectuer.

Le lycée des métiers Charmilles largement touché

Le lycée des métiers Charmilles a notamment été largement touché. L'internat est aujourd'hui fermé, à cause des dégâts. Les élèves internes sont donc logés dans les établissements aux alentours, au lycée Pierre et Marie Curie, ainsi qu'au lycée Blaise Pascal. Enfin, de nombreuses fenêtres et tuiles ont été abîmées. Dans les autres lycées, comme au lycée Blaise Pascal, les gymnases ont également dû fermer leurs portes. "Ils ne sont pas utilisables aujourd'hui parce que les sols ont été très largement humidifiés", continue t-il.

Les travaux sont donc en cours, alors que tous les élèves de ces lycées ont retrouvé les salles de classe. "On va travailler d'arrache-pied pour que tout soit totalement restauré au 1ᵉʳ septembre, défend le président de région. Toutefois, pour les artisans, vous savez aujourd'hui la grande difficulté de l'approvisionnement en matériaux. Donc, soit les artisans ont pu trouver le matériau définitif, et au 1ᵉʳ septembre, tout est fini ... Soit ça n'a pas été possible, alors là, on mettra des solutions temporaires en place. Et quand le matériel, la tuile ardoise, le bac acier, etc. seront disponibles, à ce moment là, on passera de nouveau aux travaux, et on fera rapidement la version définitive."