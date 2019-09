Grenelle des féminicides : « une mise en scène qui ne sert à rien » pour le député LR du Lot Aurélien Pradié

Toulouse

On les appelle désormais les féminicides, depuis le début de l'année, cent une femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou de leurs conjoints. Dernière en date cette femme de 92 ans morte sous les coups de son mari de 94 ans, c'était Dimanche dans le Tarn, à Réalmont.

Pour tenter de mettre fin à ce décompte macabre, le gouvernement lance ce Mardi et pour trois mois un "Grenelle des violences faites aux femmes". Au programme d’ici la fin novembre et partout en France, des tables rondes, des échanges avec des associations, des acteurs de terrain, des policiers, des gendarmes, des avocats, des magistrats. Le gouvernement promet du concret.

15 femmes tuées en Occitanie depuis le début de l’année

La ministre Marlène Shiappa a promis 91 Grenelles sur les violences faites aux femmes, un par département. Invité de France Bleu, le préfet d’Occitanie Etienne Guyot parle d’une « mobilisation totale, de l’ensemble de la société pour enrayer ce phénomène des violences faites aux femmes. » « Il faut en parler, libérer la parole, mobiliser la société, et ensuite intensifier notre action pour inverser ce qui se passe aujourd’hui. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd’hui en Occitanie : en 2017, 9 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints, en 2018 : 13, en 2019 : 15, c’est totalement inacceptable. On doit donc faire un effort massif et collectif. A partir du moment où l’on peut loger mieux les femmes que l’on doit mettre à l’abri, à accélérer la mise à l’écart du conjoint violent, mieux protéger les enfants, on peut améliorer la réponse tout en appliquant la loi. » estime le préfet Etienne Guyot qui reconnait qu’il faut améliorer la formation des policiers et des gendarmes pour recueillir les plaintes des femmes victimes de violence

Le bracelet électronique pour les conjoints violents

Pour le député LR du Lot Aurélien Pradié, auteur d’une proposition de loi contre les féminicides qui sera débattue le 10 octobre, ce Grenelle est une « mise en scène » qui « ne sert à rien ». Pour lui, il est grand temps de passer à l’action.

« Lorsqu’on est à cent une femmes mortes depuis le début de l’année, il n’est plus temps de passer trois mois à discuter, à palabrer pour redire ce que nous savons déjà. Aujourd’hui l’urgence c’est l’action. Nous savons quelles sont les solutions, quels sont les outils qui nous manquent, c’est un sujet trop grave pour qu’on puisse se permettre de perdre trois mois de plus. »

Aurélien Pradié - député LR du Lot - auteur d'une proposition de loi sur les féminicides Copier

Dans sa proposition de loi , Aurélien Pradié propose de nouveaux outils qui manquent à la loi . Le premier pour « mettre très rapidement en protection les femmes. L’ordonnance de protection qui est décidée par un juge et qui permet de protéger les femmes de leur conjoint violent, aujourd’hui, il faut parfois plus d’un mois pour l’obtenir. Dans cette proposition de loi, on revient à six jours en urgence pour l’obtenir. L’autre proposition importante, c’est le bracelet électronique d’éloignement du conjoint violent. C’est ce que nos voisins espagnols ont fait. Ce bracelet , il permet de protéger la femme lorsque le compagnon violent s’approche trop d’elle, les forces de police sont alertées. Dans une grande majorité des féminicides, les compagnons avaient interdiction d’approcher les femmes, ça ne les a pas empêchés de le faire. Le bracelet électronique est une solution. Mettons-le en place, nous sauverons des vies. »

La lutte contre la violence faite aux femmes, c’est aussi une question de moyen estime Aurélien Pradié qui relaye la demande des associations. « Nos voisins espagnols ont pris la mesure du problème, ils ont mettent pas loin d’1 milliard d’€ par an sur ce sujet là. Aujourd’hui, il faut des moyens pour protéger les femmes quand elles quittent leur logement et qu’elles vont dans des foyers d’hébergement, pour former la police, pour former les magistrats, car aujourd’hui, le système ne fonctionne pas. Notre pays doit être capable d’en faire une priorité pour que les femmes ne meurent plus sous les coups de leurs conjoints. "