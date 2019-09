Grenelle des violences conjugales : Sophie Panonacle, députée du Bassin d'Arcachon, fait des propositions

Arcachon, France

France Bleu Gironde : que faut-il attendre de ce Grenelle des violences conjugales ? Un projet de loi ?

Sophie Panonacle : Aujourd'hui je ne peux pas vous répondre précisément. Mais l'idée c'est que pendant trois mois on va travailler, rencontrer des acteurs, des associations, des juristes, des médecins. On rendra ensuite un livre blanc à la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa ainsi qu'au Premier Ministre. Le 25 novembre prochain Edouard Philippe pourra ainsi faire des propositions pour limiter et à terme peut-être faire disparaître toutes ces violences faites aux femmes.

Sur le Bassin d'Arcachon vous avez des projets en cours. Vous cherchez notamment des lieux d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Vous en êtes où de ce projet ?

J'ai envoyé un courrier à l'ensemble des bailleurs sociaux du département. A ce jour Aquitanis et Domofrance m'ont répondu favorablement. Cela nous permettra sur la circonscription du Bassin d'Arcachon de réserver à l'année un certain nombre de logements pour les femmes victimes de violences. L'idée c'est de les mettre à l'abri, qu'elles puissent se reconstruire et redémarrer sur de bonnes bases. Il s'agit aujourd'hui de trouver des financements via les associations "Solidarité Femmes Bassin" et "Femmes Solidaires". On aura besoin de la participation des CCAS des communes du Bassin et du Département. Nous attendons leurs réponses mais je ne suis pas inquiète.

Autre projet que vous menez pour le territoire du Bassin c'est de donner la possibilité aux femmes victimes de violences de porter plainte directement à l'hôpital d'Arcachon ...

L'idée effectivement c'est qu'une femme qui se trouverait au service des urgences d'Arcachon après des violences conjugales puisse déposer plainte directement. Les forces de sécurité se déplaceraient à l'hôpital dans un local dédié à cet usage pour prendre la plainte de la victime. Cela mettrait les femmes plus en confiance, cela faciliterait les démarches et on gagnera du temps. J'en ai déjà parlé avec le directeur de l'hôpital, la commandante de gendarmerie du Bassin ainsi que la commissaire de police d'Arcachon.