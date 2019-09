Grenelle sur les violences faites aux femmes : les associations attendent le gouvernement au tournant

Besançon, France

101 femmes sont déjà mortes cette année en France sous les coups de leur compagnon. C'est donc pour trouver des solutions que s'ouvre aujourd'hui à Paris et pour trois mois le Grenelle des violences faites aux femmes. La secrétaire d'Etat à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, qui a voulu ce Grenelle, promet des mesures concrètes dès ce mardi. Au programme d’ici la fin novembre et partout en France, des tables rondes, des échanges avec les acteurs de terrain, des policiers, des gendarmes, des avocats, des magistrats, et les associations.

On attend des moyens" - Christine Perrot, présidente de Solidarité Femmes dans le Doubs

En Franche-Comté justement ces dernières restent circonspectes. "J'attends de voir, je n'ai aucune raison d'être malveillante par rapport à ce Grenelle, déclare par exemple Christine Perrot, la présidente de l'association Solidarités Femmes dans le Doubs. Mais elle ajoute aussitôt : "il y aura de grandes déclarations, c'est sûr. On les enregistrera, on les affichera et... on s'en souviendra. On attend des moyens, alors qu'on nous les baisse déjà pour les deux ans à venir."

Distribuer plus de téléphones grave danger" - Isabelle Berger, directrice du CIDFF en Haute-Saône

Même discours du côté d'Isabelle Berger, la directrice du CIDFF, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Saône. "Il faut avoir les moyens d'embaucher du personnel pour accompagner les femmes, détaille-t-elle. Une fois qu'elles ont composé le 39-19, ou qu'elles ont déposé plainte en commissariat ou dans les gendarmeries, il faut quelqu'un pour les accompagner physiquement dans leurs démarches et psychologiquement pour les soutenir."

"Il faut aussi assouplir les dispositifs pour protéger les femmes, explique encore Isabelle Berger. Cela passe par l'attribution des téléphones grave danger, il faut aussi favoriser les ordonnances de protection."