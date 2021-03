Grenoble : Appel à témoignages pour des courts-métrages animés sur les violences sexistes et sexuelles

A la veille de la journée internationale du droit des femmes, voilà un appel à témoignages qui tombe à pic. La Métropole Grenoble Alpes a lancé un appel à projets pour réaliser des courts-métrages sur les violences sexistes et sexuelles. Une jeune graphiste a été choisie. Elle cherche des témoins.

Bertille de Salins, 24 ans, est illustratrice et graphiste. Elle a remporté un appel à projets lancé par la Maison pour l'égalité femmes-hommes de la métropole Grenoble Alpes.

Six courts-métrages animés sur les violences sexistes et sexuelles

Il s'agit de réaliser 6 courts-métrages de 2 à 4 minutes chacun. Dans chaque épisode, on entendra le témoignage d'une personne dénonçant les violences sexistes ou sexuelles qu'elle a pu subir. Un témoignage, non genré, qui sera illustré par un dessin animé, conçu par Bertille de Salins. Cette série a été baptisée : "pour un oui, pour un non".

Appel à témoignages

Bertille de Salins lance un appel à témoignages pour recueillir la parole de personnes dont l'anonymat sera respecté puisque l'on n'entendra que leurs voix. "Nous voulons parler de ce qui peut se passer au travail mais aussi à la maison. Car on peut vivre des tas de remarques extrêmement déplacées au sein de sa famille. Je viens de recevoir un mail d'une femme me demandant si je voulais des choses très crues ou banales. Mais, cela va dépendre de la sensibilité des femmes ou des hommes qui vont bien vouloir témoigner. Cela peut aller du harcèlement de rue à l'agression sexuelle."

La force du dessin animé pour traduire les émotions

Les personnes intéressées envoient un mail à Bertille de Salins et ensuite la jeune artiste enregistrera les voix des témoins qu'elle aura choisis pour traduire leur histoire en images animées.

Pourquoi Bertille a-t-elle choisi ce mode d'expression ? "Tout simplement parce que je veux entendre la vibration des voix et les mots qu'on choisit. Et l'animation permet de faire passer toutes ces émotions. La voix et le dessin animé, ensemble, vont avoir, pour moi, beaucoup de force. Le style graphique pourra évoluer en fonction du témoignage."

A voir en juin sur Instagram et YouTube

Bertille de Salins espère que ses courts-métrages ne laisseront personne insensible et feront changer toujours plus les mentalités. Cette série sera ensuite diffusée en juin sur Youtube et instagram. Si vous êtes intéressé vous pouvez envoyer un mail à Bertille de Salins jusqu'au 20 mars à : pourunoui.pourunnon@gmail.com