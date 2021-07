Beau succès pour la collecte participative lancée en février dernier par le musée de la résistance et de la déportation de Grenoble. Collecte qui s'est terminée début juillet. En 5 mois, 130 donateurs isérois ont proposé plus de 230 objets retrouvés dans leurs maisons, leurs greniers.

Grenoble : beau succès pour l'appel aux dons du Musée de la Résistance et de la déportation

C'était une première pour le musée de la Résistance et de la déportation de Grenoble et c'est donc un succès !

La collecte participative 1939-1945, lancée en février dernier par le musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble et qui s'est terminée début juillet, a séduit les isérois. En 5 mois, 130 donateurs ont proposé plus de 230 objets retrouvés dans leurs maisons ou leurs greniers. Vêtements, armes, livres, lettres, photos, un premier comité d'experts s'est réuni pour faire un premier tri.

Un objet qui raconte une histoire

Les donateurs ont envoyé au musée non pas les objets eux-mêmes mais une description papier et des photos. Une méthode que nous détaille Alice Buffet, directrice du musée de la Résistance. "Il faut que l'objet ait une histoire qui raconte quelque chose de la vie durant la seconde guerre mondiale." explique-t-elle. "On a demandé des précisions sur le poids ou la taille, sur les circonstances de son acquisition. On a ainsi repéré des vêtements de pénurie, cousus à partir de toile de parachute, par exemple. Ce type d'objets est très intéressant pour nous."

L’ours « Bobby » offert à une jeune Voironnaise en 1943, conçu avec des matériaux de récupération (garni de sciure), dont elle a récemment fait don au musée. -

Le Babar donné par Marie Reynoard à une petite fille aujourd'hui âgée de 80 ans

Parmi les propositions retenues, il y a celle d'une peluche, et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un cadeau que la grande résistante Marie Reynoard avait fait à une petite fille aujourd'hui âgée de 80 ans. Elle était l'enfant d'une collègue de Marie Reynoard, qui enseignait les Lettres dans un lycée grenoblois. "C'est un Babar en peluche. Et pour nous, c'est très important car de Marie Reynoard, nous n'avons presque rien de ce qui relève de l'intime. Elle n'était pas mariée, n'avait pas d'enfant. Nous n'avons retrouvé qu'une photo de classe, alors que nous connaissons bien son parcours de résistance et sa mort tragique, dans le camp de concentration de Ravensbrück. Cette peluche est donc très émouvante, car elle nous fait découvrir un autre aspect de Marie Reynoard." s'enthousiasme Alice Buffet

La valise du déportée

Parmi les objets qui ont été retenus, il y a aussi la valise qu'un isérois a rapportée de sa déportation en Allemagne. "Il avait dessiné dessus un cochon et des inscriptions en allemand cyniques et humoristiques. Et nous avons une photo de cet homme portant cette valise." souligne Alice Buffet

Une cuillère ramenée de camp de concentration de Buchenwald. -

Un deuxième tri va avoir lieu l'automne par la commissions scientifique de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, constituée de professionnels de différents musées.

Futur musée

Les objets choisis seront ensuite restaurés si besoin et exposés dans le futur musée de la Résistance qui sera installé dans l'ancien palais du Parlement de Grenoble.

Les donateurs dont les propositions n'auront pas été retenues seront informés du pourquoi par le musée et peut être réorientés vers d'autres lieux capables d'accueillir leurs dons.

