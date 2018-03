Grenoble

C'est le ras-le-bol pour les habitants du quartier du Grand Châtelet, à Grenoble. Les immeubles datent de 1967 et sont mal isolés. Résultat, d’après les locataires, soutenus par l'association Alliance Citoyenne, 120 logements de la rue Marius Riollet sont de vraies passoires, où on se gèle !

Linda, dans sa cuisine. © Radio France - Véronique Pueyo

Les habitants vivent emmitouflés pour ne pas avoir froid

Linda habite le quartier depuis plus de 20 ans. 51 mètres carrés pour un loyer de 450 euros. Mais son appartement est mal isolé, elle doit vivre emmitouflée pour ne pas avoir froid. "J'ai aussi des problèmes de fuites, a cause du toit, comme j'habite au quatrième étage. Je l'ai signalé au bailleur mais cela n'avance pas" dit-elle. "Je pense aussi aux personnes âgées, qui bougent moins que nous et qui ont froid. A celles qui ont acheté des chauffages d'appoint et dont la facture d'électricité va s'envoler."

Humidité et froid, voila ce dont se plaignent les locataires © Radio France - Véronique Pueyo

"J'invite Éric Piolle, le maire et président d'Actis, à venir chez moi pour voir comme il y fait froid. Une locataire" — Linda, habitante du quartier depuis plus de vingt ans

Elle lance donc un appel à Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui est aussi le président d'Actis, le bailleur social. Elle l'invite à passer une soirée chez elle pour se rendre compte du problème : "Qu'il vienne surtout avec des chaussons fourrés, un plaid bien chaud, son bonnet ! On regardera la télé, il pourra choisir son film" lance la jeune femme, avec humour qui ajoute : "On est en précarité énergétique, un comble dans une ville écolo qui veut faire des économies d'énergie."

Une affiche a été collée sur la porte d'entrée d'un immeuble © Radio France - Véronique Pueyo

Les habitants du Grand Châtelet font circuler une pétition qui a déjà recueilli plus de 80 signatures pour demander au bailleur Actis de changer au moins les fenêtres.

Pour se faire entendre, ils avaient organisé une action ce matin, avec l'aide de l'association Alliance citoyenne. Ils sont arrivés au siège d'Actis, emmitouflés dans des couvertures, avec bonnets, gants, écharpes, doudounes. Histoire de montrer, comme le dit cette locataire, que "chez nous, on se gèle, on se caille !"

Des locataires devant le siège d'Actis © Radio France - Véronique Pueyo

Actis a reçu les locataires et va faire se rendre sur place pour évaluer les travaux à réaliser

De son coté, Actis regrette ce battage médiatique et dit découvrir le problème des locataires du Grand Châtelet. "Nous les avons reçus" explique le directeur-général d'Actis, Stéphane Duport-Rosand. "Nous allons aller voir sur place, faire des relevés de température et s'il faut changer des fenêtres, ce sera fait. Mais nous devons faire des choix, car l'état et certaines collectivités territoriales se sont désengagés du logement social."

Actis gère 12 500 logements sociaux dans la métropole grenobloise. Chaque année, elle rénove 200 appartements pour un coût total de 20 millions d'euros.