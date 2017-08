Grenoble : Des jeunes rénovent les écoles durant l'été

Durant l'été, la ville de Grenoble propose à 80 jeunes entre 16 et 20 ans de faire des chantiers d'une semaine. L'occasion pour eux de découvrir, parfois pour la première fois, le monde du travail et d'avoir leur première paie.

Lorsqu'on entre dans l'école maternelle Cornélie Gémond à Grenoble (Isère), l'odeur de peinture fraîche est encore bien présente. Des pots encombrent les couloirs. Des morceaux de scotch protègent les carreaux des fenêtres. Durant une semaine, cinq jeunes ont travaillé pour rénover les pièces. Ils sont âgés de 16 à 20 ans et pour la plupart c'est la première fois qu'ils travaillent l'été. Au fil des jours passés ensemble sur le chantier, des amitiés se sont nouées.

A la rentrée, les élèves en maternelle pourront disposer de salles de classe rénovées. © Radio France - Tim Buisson

16 équipes composées de 5 jeunes

Chaque équipe est composée de 5 personnes. Ils sont encadrés par des éducateurs technique de Synergie chantiers éducatifs qui s'occupe de l'insertion des jeunes. Pour Elisa Martin, adjointe au Parcours éducatif à la mairie, les jeunes"peuvent acquérir une première expérience tout en gagnant un peu d'argent, ce qui est important surtout en ce moment après les annonces du gouvernement envers la jeunesse".

La ville de Grenoble propose 80 places pour des jobs d'été cette année. En tout, il y a 16 chantiers dans les écoles maternelles Bajatière, Driant, Nicolas Chorrier, les Frênes et Cornélie Gémond ainsi que dans les écoles élémentaires le Lac, Grand Châtelet, la Fontaine, Menon, Saint Laurent et Libération. "C'est une expérience professionnelle et personnelle", explique Abdelkader. "J'ai appris à peindre des murs. On sait jamais, si je réussis pas dans mes études je pourrais venir faire une formation de peinture", poursuit-il.

Abdelkader et Oscar ont travaillé ensemble durant une semaine. C'est la première fois qu'ils faisaient des travaux de peinture. © Radio France - Tim Buisson

Avec l'argent récolté, les jeunes pourront financer leur vacances ou des projets. "Je vais investir pour ma conduite accompagnée et quelques achats à côté", détaille Anna, élève en terminale ES à Grenoble. Elle va gagner plus de 200 euros. Les plus chanceux, eux, profiteront de cet argent pour partir en vacances.