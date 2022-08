Grenoble : des missions de solidarité pour 120 jeunes cet été

L'ambiance est joyeuse à la résidence Les Alpins, à Grenoble. Dans la grande salle au rez-de-chaussée, un espace a été dégagé pour pouvoir jouer à la pétanque. Et la moyenne d'âge n'est pas aussi élevée qu'on pourrait s'y attendre, puisque 5 jeunes proposent des animations.

Mis en place par la Ville

Ils ont été recrutés par la ville de Grenoble dans le cadre des chantiers jeunes. « On a trois objectifs, explique Sébastien Eychenne, le coordinateur des chantiers jeunes pour le service jeunesse de la Ville : faire découvrir la solidarité aux jeunes, leur faire découvrir le monde du travail et aussi les emmener à une forme d'ouverture. » Et justement, Mathilde joue à la pétanque avec les personnes âgées : « On est par équipe de trois. On a mélangé les personnes âgées et les plus jeunes. »

Jeunes et plus âgés jouent à la pétanque à la résidence Les Alpins à Grenoble. © Radio France - Camille Granjard

Une première paye

Travailler grâce aux chantiers jeunes lui permettra de mettre de l'argent de côté, d'avoir une première expérience professionnelle - même si elle n'est pas salariée et gagne moins que le Smic - et d'ajouter une case sur son CV. Elle apprécie aussi l'aspect social de la mission : « Ça fait plaisir, on découvre des personnes. On parle un peu avec eux, c'est sympa. »

« Ça égaie un peu l'atmosphère » - Gilbert Lozano, un résident

À ses côtés, Gilbert Lozano, des boules en mousse dans les mains, encourage ses partenaires : « On ne se relâche pas Josette ! » Il vient tous les jours participer aux animations, et aime la présence de ces jeunes volontaires : « Ça nous rajeunit, ça égaie un peu l'atmosphère. »

Le jeu permet à différentes générations de discuter entre elles sans barrière d'âge. © Radio France - Camille Granjard

Lutter contre l'isolement

D'autres résidents saluent le dispositif. « Maintenant je pense qu'ils connaissent le système chantier jeunes, estime Patricia Tourné, aide médico-psychologique à la résidence. Et je pense qu'ils attendent ça avec impatience. C'est pour ça que, chaque année, quand on nous propose les chantiers jeunes, on accepte toutes les dates. »

L'adjointe aux Ainé-es, Aidant-es et Intergénérationnel de la Ville de Grenoble salue le dispositif qui permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de recréer du lien intergénérationnel. « Dans la vie de tous les jours, explique Kheira Capdepon, il y a plusieurs générations qui se côtoient. Pourquoi ça ne serait pas aussi le cas dans les résidences autonomie, dans les Ehpad, etc. Il faut continuer à développer ce côté intergénérationnel mais le développer avec du bon sens. »

Pour elle, le jeu est parfait pour ça : « Apprendre à se connaître comme ça, ça permet de développer cette attention qu'il faut continuer à avoir pour les uns et pour les autres. »