Grenoble : des vestiges du 16ème siècle découverts sous l'esplanade de la Porte de France

Un puits, des pièces de monnaie ou encore un squelette de cheval. Les découvertes faites lors des fouilles archéologiques de l'esplanade de la Porte de France sont nombreuses. Depuis six semaines, des archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) travaillent sur ce chantier avant que les travaux de la nouvelle esplanade commencent.

L'esplanade est clôturée de barrières pour permettre aux archéologues de travailler tranquillement © Radio France - Véronique Pueyo

Leur découverte la plus inattendue reste cependant un bâtiment religieux, peut-être une chapelle datant probablement du XVIe siècle. "C'est une belle découverte. On ne s'attendait pas du tout à trouver ça ici", pointe Fabien Isnard, archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

À l'intérieur de l'édifice, plusieurs sépultures ont été découvertes dont une avec un squelette complet. "C'est un jeune de 16-17 ans environ, il a été retrouvé allongé sur le dos et la tête à l'Est. Il n'a pas été enseveli avec des objets, peut-être juste un linceul. Il n'était pas le seul puisque ses pieds étaient recouverts d'une autre sépulture, celle d'un adulte et elle aussi mélangés. On voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements. C'est d'ailleurs souvent le cas quand les églises commencent à servir de cimetières", raconte l'expert.

Fabien Isnard, l'un des archéologues qui a travaillé sur le chantier, montre le lieu d'une sépulture © Radio France - Véronique Pueyo

Un nouvel espace de vie

Après les fouilles, place aux travaux. À terme, l'objectif de la ville de Grenoble est de complètement réaménager l'esplanade de la Porte de France, anciennement Champs de Mars. "L'idée, c'est d'avoir un espace public végétalisé beaucoup plus agréable à fréquenter que ce grand parking à ciel ouvert. Il doit aussi permettre de continuer à accueillir la fête des rameaux et le sol va donc être renforcé pour supporter les poids lourds et les manèges", précise

Alan Confesson, l'élu grenoblois en charge du secteur.

Les travaux d'aménagement doivent normalement se terminer fin 2024. Toutefois, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) peut décider de prescrire ou non les fouilles. Cette décision pourrait prolonger les recherches.