En 2009, un incendie criminel détruisait le centre sportif La Piste à la Villeneuve. Dix ans plus tard, en avril 2019, un nouvel équipement verra le jour sur le même emplacement. Un espace de 2000 m² destiné en priorité aux scolaires, mais aussi dédié aux associations.

Grenoble, France

Les travaux ont débuté en septembre 2017, ils doivent s'achever en mars 2019. Dix ans après l'incendie qui a détruit le centre sportif La Piste à la Villeneuve, un équipement sur une surface de 1981 m² sera inauguré en avril prochain. Le centre-sportif Jean-Philippe Motte, du nom de l'ancien adjoint à la politique de la ville décédé en janvier 2017, aura coûté près de six millions d'euros. Plus de la moitié du financement provenant de la Ville, le reste du Département, de la Région et de l'État.

Vu du ciel du futur centre sportif Jean-Philippe Motte (en bas à gauche) - Chabanne + Partenaires

Le bâtiment se décompose en plusieurs parties. Une grande salle de sport comportant des gradins de 300 places, et côté nord, un mur d'escalade de 1320 m². A l'étage, une salle plurivalente de 100 m² pour l'accueil des différentes associations sportives. Une salle de motricité, et les équipements de type vestiaires, bureaux, et locaux techniques. Le bâtiment sera alimenté par 650 m² de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture.

La grande salle du futur centre sportif Jean-Philippe Motte © Radio France - Julien Morin

Le bâtiment sera dédié en priorité aux scolaires : aux écoles élémentaires et maternelles du quartier, au collège de la Villeneuve et au lycée professionnel Guynemer. Les associations pourront également se saisir du bâtiment, avec l'idée de favoriser la présence d'équipes féminines, et de privilégier les pratiques sportives peu présentes sur le secteur.