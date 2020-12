Grenoble : elle s'enferme dans les toilettes d'un hôtel pour ne pas dormir dehors

Elle ne voulait pas passer la nuit dehors. Une SDF de 24 ans a été interpellée lundi soir à Grenoble. Vers 20h30, elle s'est présentée à la réception d'un hôtel de la rue Hoche pour demander une chambre. Mais comme elle n'avait pas de moyen de paiement, le réceptionniste a refusé.

La jeune femme s'est alors enfermée dans les toilettes de l'hôtel, avant d'être délogée par la police 40 minutes plus tard. Mais les policiers ont reçu un nouvel appel du directeur de l'hôtel peu avant 23 heures. La sans domicile fixe était revenue et s'était assise par terre au premier étage. Elle a été arrêtée pour violences, outrages et rébellion sur les policiers.