Grenoble : "Engagez-vous" dans les associations lance l'adjointe Annabelle Bretton

Alors que le Forum des Associations et des Sports se tient ce samedi 3 septembre à Grenoble, l'adjointe chargée de la vie associative, Annabelle Bretton appelle les Grenoblois à s'engager dans les associations du secteur. Certaines ont du mal à se relever du Covid.

"On a un vrai enjeu à re-mobiliser les gens pour qu'ils retournent dans l'espace public" après le Covid estime ce vendredi 2 septembre sur France Bleu Isère Annabelle Bretton, adjointe chargée de la jeunesse et de la vie associative à la mairie de Grenoble, alors que le week-end s'annonce chargé. Le Forum des Associations et des Sports se tient ce samedi 3 septembre au Palais des Sports de Grenoble, tout près du parc Paul Mistral et c'est aussi la fin ce samedi du vote pour les projets candidats au budget participatif.

France Bleu Isère : C'est la septième édition cette année du budget participatif. Quelles sont les évolutions ?

Anabelle Bretton : Alors on a déjà beaucoup évolué depuis 2015, il y a des évaluations chaque année avec les porteurs de projets et les services dédiés à ces projets. On a modifié au fur et à mesure, on s'est amélioré. Cette année, on a changé le calendrier : c'est la première fois que les résultats tombent en septembre et qu'on a essayé d'avoir du vote pendant l'été. Et puis dans le programme de Grenoble en commun en 2020, on s'était engagé à augmenter l'enveloppe du budget participatif. On fait encore des évolutions qui seront annoncées demain par le maire de Grenoble en vue de la 8ème édition.

27 projets sont en lice - 6 seront retenus au final - et une majorité d'entre eux portent sur la fraîcheur en ville, sur la nature en ville. C'est une évolution marquante ?

En réalité, il en a toujours été ainsi. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que les projets qui sont déposés par les Grenoblois et Grenobloises sont souvent liés à l'espace public : des bancs, des chaises, des arbres, des fontaines. Les projets portés par le budget participatif sont censés être partagés, concerner tout le monde. Et les Grenobloises et Grenoblois jouent le jeu puisque finalement ils ne sont pas sur des petits trucs fermés, mais ils sont plutôt sur quelque chose qui peut servir à tout le monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a parmi les projets la remise en eau de plusieurs fontaines à Grenoble. Sujet polémique ... L'association qui le porte veut en quelque sorte vous forcer à accélérer sur ce sujet. Est-ce que vous regrettez qu'ils utilisent le budget participatif pour cela ?

Pas du tout. Moi, je ne regrette jamais que les gens utilisent le budget participatif. Je rappelle que c'est une partie du budget de l'investissement de la Ville, qui est là pour que les Grenoblois puissent faire des choix. Tout le reste, ce sont les élus qui flèchent l'investissement et cette enveloppe, elle est du ressort des Grenoblois. Ils peuvent ainsi nous dire sur quoi il faudrait qu'on accélère et ça nous aide à avoir une enveloppe budgétaire sur ce sujet-là, ça pourra peut-être nous rajouter des milliers d'euros sur le budget dédié aux fontaines et ça nous aidera à aller plus vite. Donc nous, on n'a aucun problème à nous pousser à aller plus vite.

Vous êtes aussi en charge des associations. Comment vont les associations de Grenoble après le Covid ? Elles n'ont pas forcément toutes retrouvé leur public ...

Difficile à savoir en réalité car on a déjà du mal à savoir combien on a d'associations actives à Grenoble ... On a commandé pour janvier 2023 un audit afin de savoir combien d'associations sont présentes, comment elles vont, etc. Cela permettra aussi de faire un point sur la crise du bénévolat, parce que partout c'est compliqué. On va avoir les Rencontres nationales des Maisons des Associations en décembre prochain qui vont marquer le démarrage de ce gros travail.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Certaines associations vont bien parce que des militants sont très actifs, comme sur l'accès aux droits des migrants. Grenoble est quand même vraiment très mobilisée sur certaines causes. Mais d'autres associations voient le nombre d'adhérents pratiquants qui commence à bosser. C'est-à-dire que les gens font moins de gym, moins de danse, moins de théâtre, etc. Les gens ont changé leur façon de sortir, de consommer, etc. Et c'est vrai que là, on a un vrai enjeu à re-mobiliser les gens pour qu'ils retournent dans l'espace public, qu'ils refassent du lien social, qu'ils se rencontrent. Parce qu'on a quand même une tendance à l'enfermement.

Et donc le forum des sports et des associations demain doit servir notamment à ça ?

Oui avec un vrai espace dédié au volontariat et au bénévolat, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant et qui sera tout de suite à l'entrée du Palais des sports, avec la plateforme "Volontaires solidaires de Grenoble" qui sert à mettre en lien les bénévoles et les associations. On a eu beaucoup de demandes avec l'arrivée des Ukrainiens, on voit bien que les Grenobloises et Grenoblois répondent tout de suite aux enjeux sur ce plan-là. L'antenne de "France Bénévolat" à Grenoble sera là aussi pour dire concrètement comment on peut s'engager à Grenoble et pourquoi on s'engage. Engagez-vous !