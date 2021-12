Grenoble : Environ 150 personnes devant la mairie après l'évacuation de la bibliothèque Alliance

"Ca c'est pas la France ! La France, elle est solidaire". Le cri lancé par ce réfugié albanais fend l'assistance, nombreuse malgré le froid, à l'entrée de la mairie de Grenoble. Comme tout le monde, il dénonce l'expulsion manu militari dont lui et 69 autres réfugiés ont fait l'objet, mercredi soir. Ils étaient, depuis peu, installés dans la bibliothèque Alliance.

à lire aussi Grenoble : des familles albanaises sans logement occupent une bibliothèque pour se mettre à l'abri du froid

Les familles évacuées mercredi soir étaient présentes à la manifestation © Radio France - Léo Corcos

Ce rassemblement était là pour dénoncer surtout l'intervention policière. "On ne comprend toujours pas. On ne comprend pas pourquoi la ville a envoyé la police, avec une violence inouïe, et pourquoi ils ont rasé le camp sans explication, alors qu'il y avait encore des effets personnels des gens. Les familles ont eu très peur et donc elles sont parties, paniquées. On leur a envoyé du gaz, alors qu'il y avait de jeunes enfants ! Conclusion, c'est monté en pression", s'indigne Yves, militant de l'association Droit au Logement (DAL).

"Les gens étaient à l'intérieur, au chaud. Suite à cette intervention, ils se retrouvent aux quatre coins de Grenoble, sans rien, avec leurs enfants !" - Yves, militant Droit au Logement

La banderole des manifestants pour dénoncer l'évacuation © Radio France - Léo Corcos

La mairie répond

Mise en cause par les manifestants, au son de "police partout, logement nulle part", ou "un toit c'est un droit", la mairie de Grenoble a répondu, par la voix de son adjoint au logement, Nicolas Kada. "On était inquiets pour les personnes dehors, vu les températures, c'est pourquoi on les avait laissées rentrer dans la bibliothèque. Mais l'Etat a trouvé des solutions, et on ne voyait pas pourquoi elles restaient à l'intérieur. Les personnes ont sans doute paniqué en voyant arriver la police, et elles ont refusé de venir, et tout est tombé à l'eau. Les solutions d'hébergement (à Moirans, ndlr) tiennent toujours".

"A posteriori, on peut toujours faire amende honorable, mais je pense que dans la panique du moment, les personnes ont pris peur et n'ont pas entendu les explications fournies. Dès lors que la préfecture décide d'une évacuation, elle prend le contrôle de la situation" - Nicolas Kada, adjoint au logement de la ville de Grenoble.

Il y a eu une réunion ce matin entre la mairie et les associations et les collectifs d'habitants. "On a un objectif commun : que les personnes à la rue soient au chaud, dans un hébergement digne", assure Nicolas Kada.

Après le rassemblement devant la mairie, les manifestants se sont rendus devant la préfecture, où ils ont demandé à être reçus par le préfet.