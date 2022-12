Grenoble : environ 80 personnes réunies en soutien aux Kurdes

Les Kurdes de France sont en colère. Vendredi 23 décembre, un homme de 69 ans a tué trois personnes et blessés trois autres, devant un centre culturel kurde, situé dans le Xe arrondissement. La communauté kurde de Grenoble a donc décidé d'organiser une manifestation ce samedi 24 décembre place Félix Poulat à Grenoble (Isère). Environ 80 personnes ont répondu présent à l'appel de l'Association iséroise des amis des Kurdes (AIAK).

ⓘ Publicité

L'association iséroise des amis des Kurdes existe depuis 11 ans. © Radio France - Chloé Cenard

Au cœur de la foule, beaucoup de Kurdes, durement touchés par ce drame. "Nous avons quitté notre territoire pour fuir la mort et la prison mais malgré le fait que nous sommes ici, les choses ne changent pas", regrette Taner Tiryaki. Les parents de ce Français d'origine Kurde sont arrivés en France en 1996 depuis la Turquie. "Le gouvernement et le peuple français doivent faire quelque chose car ce n'est pas possible de subir cela."

Taner Teryaki est français d'origine Kurde. Il ne supporte pas de voir sa communauté touchée par une telle attaque. © Radio France - Chloé Cenard

L'Association iséroise des amis des Kurdes (AIAK) mène des actions depuis près de onze ans dans le département. La manifestation d'aujourd'hui était donc nécessaire selon la co-présidente, Maryvonne Mathéoud. "Nous voulons que cette attaque soit qualifiée de terroriste car nous pensons qu'elle a été bien organisée. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et faire toute la lumière sur ce malheureux massacre."

Maryvonne Matheoud, co-présidente de l'Association iséroise des amis des Kurdes, souhaite que l'attaque soit qualifiée de terroriste. © Radio France - Chloé Cenard

Les réactions des élus en Isère

Certains élus de l'Isère étaient présents sur place comme la députée de l'Isère France Insoumise Élisa Martin. Elle a tweeté plusieurs photos et a exprimé son soutien à la communauté kurde.

La veille, le vendredi 23 décembre, le maire de Grenoble, Éric Piolle, s'est aussi exprimé. "L’extrême droite tue", a-t-il déclaré sur Twitter.