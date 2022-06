Grenoble : face à la crise des urgences, "il faut réintégrer tous les personnels suspendus" juge un syndicat

Le service d'infectiologie et des maladies tropicales du CHU de Grenoble acceuille des patients Covid depuis le début de l'épidémie, il y a un an.

Le CHU Grenoble-Alpes pourrait bien à son tour être contraint de réduire la voilure cet été et de "fermer" ses urgences certaines nuits. Et c'est en pleine crise que l'hôpital est "inspecté", évalué, par le biais d'une certification. Les syndicats dénoncent une situation ubuesque. Cyrille Venet est médecin anesthésiste réanimateur et secrétaire général du syndicat des médecins hospitaliers FO.

France Bleu Isère : D’abord expliquez-nous ce qu'il se passe au CHU de Grenoble cette semaine ? Qu'est-ce que cette certification ?

Cyrille Venet : Ecoutez, la certification, c'est une opération qui a lieu dans l'industrie à l'origine, mais qui s'étend désormais un peu partout et notamment dans les hôpitaux. Ce sont des opérations de validation d'un certain nombre de processus. Et les collègues ont voulu appelé à boycotter cela. Parce que si vous voulez, ça paraît quand même compliqué de certifier des établissements qui ferment : les urgences ferment, les chirurgiens sont obligés de faire la queue pour opérer les malades, la filière pédopsychiatrie - la psychiatrie pour les enfants - est pratiquement fermée. L'accès est extrêmement compliqué, donc certifier des processus dans ces conditions là, ça paraît un petit peu contradictoire...

Je lisais dans l'un de vos tracts qu'il y avait aux urgences 200 patients pour seulement trois médecins. C'est ça qui s'annonce aussi pour cet été ?

Oui, c'est pour cet été, mais c'est déjà la réalité depuis un petit moment.

La direction du CHU confirme qu'elle envisage de fermer les urgences la nuit cet été, c'est une piste possible. Ça vous semble incontournable ?

Je ne sais pas si on peut parler de piste. C'est plus un état de fait vu les conditions d'exercice... Vous imaginez bien quand vous avez 100 patients et que vous êtes trois médecins, ce ne sont pas des conditions supportables humainement, surtout pour des professionnels de santé. Il y a beaucoup de départs de l'hôpital et c'est ça qui nous conduit à cette situation. C'est une dérive, du fait de la politique qui a été menée depuis toutes ces années qui nous conduit là aujourd'hui.

Et vous avez envoyé récemment un télégramme au président de la République. Pour lui dire quoi ?

Oui un télégramme signé notamment par le docteur Patrick Pelloux et moi. Nous avons adressé un télégramme au président de la République qui était à ce moment là sur les entre deux aéroports. Et nous lui avons envoyé un télégramme avec quatre propositions d'urgence et quatre propositions qui prendront plus de temps à mettre en œuvre. Des propositions qui seraient de nature, selon nous, à inverser cette descente aux enfers.

C'est quoi ces quatre mesures urgentes selon vous ?

Premièrement, il faut réintégrer tous ceux qui sont partis de l'hôpital, y compris les personnels suspendus. Ça n'a pas de sens de poursuivre cette suspension aujourd'hui. Donc il y a toute une série de personnels qui sont partis, soit suspendus, soit dégoûtés de la situation. Il faut aussi titulariser immédiatement toute une série de médecins et de professionnels qui sont contractuels et qui voient souvent leur contrat non renouvelé. Il faut ensuite doubler l'indemnité de suggestion, c'est-à-dire le prix de la garde, notamment de nuit, car les tarifs qui sont appliqués aujourd'hui pour travailler la nuit sont rédhibitoires. Et puis la quatrième proposition, c'est d'augmenter immédiatement le point d'indice. Et toutes ces propositions peuvent être faites dans l'heure.

Sauf que la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon va devoir démissionner. Vous n'avez plus de ministre. Est-ce un problème ?

Non il n'y a pas d'impact pour le moment si vous voulez. C'est un peu trop tôt pour mesurer l'impact. Quand il y avait un ministre, il ne nous écoutait pas. Depuis des années, les ministres n'écoutent pas ce qu'on dit. Donc le fait qu'il n'y ait pas de ministres, ça ne change pas grand chose pour l'instant... Mais j'espère qu'on va sortir de cette situation par le haut.