Grenoble : huit étrangers naturalisés pour leur engagement professionnel contre la Covid-19

Ce mercredi 14 avril, huit personnes ont reçu la nationalité française. Une reconnaissance pour avoir lutter contre la Covid-19 à travers leur engagement professionnel depuis mars 2020. En septembre, le gouvernement a assuré vouloir faciliter la naturalisation des travailleurs étrangers en 1ère ligne face à la covid 19. Parmi ces personnes qui ont obtenu la nationalité française il y a une aide soignante, un pédiatre, un interne en troisième année de DES en santé publique, une assistante de vie et encore un vendeur.

C'est forcément un moment d'émotion pour Sofian Ghdifan, pédiatre d'origine syrienne, il travaille à l'hôpital de Grenoble : "Franchement je ne trouve pas les mots pour décrire ce que ça fait. J'étais très honoré d'avoir la nationalité française, la France qui m'a bien accueillie avec ma famille, qui m'a donné tous les droits pour une bonne formation, droit du travail;, santé, sécurité social. C'est la frnace, c'est une reconnaissance très importante." Une reconnaissance qui touche également Marie Claire Uwase, aide soignante à l’hôpital de Charpin à Lyon "Ça fait plusieurs années que je vis en France avec ma famille, c'était un accomplissement, j'avais tout, venant de mon pays du Rwanda j'étais déracinée. Je suis émue parce que je me suis battue pendant tant d'années pour intégrer ce pays. C'est normal d'être émue." Comme les sept autres citoyens présents, Marie Claire s'est battue et continue de se battre contre la Covid 19 : "On continue à se battre jusqu'au bout. On se sent soutenu par rapport aux efforts, ce n'était pas facile, on risquait notre vie pour le bien-être des autres. On a peur, on a des enfants, de la famille et pour nous-même on a peur, on fait le nécessaire pour ne pas contaminer les patients et notre famille. Il y a les enfants à la maison C'est une reconnaissance qui fait plaisir, on se sent chez nous maintenant, je suis une citoyenne accomplie."

Un accès à la nationalité française accéléré grâce à leur engagement face à la Covid 19, Philippe Portal secretaire général de la Préfecture de l'Isere : "Des personnes qui se sont distinguées en première et seconde ligne pendant le premier confinement qui ont bénéficié d'une procédure accélérée grâce à la demande de Marlène Schiappa. C'est un plus pour notre pays de pouvoir compter sur des personnes venues de partout et qui contribuent au quotidien dans des tâches variées à faire fonctionner la société en particulier pendant les périodes de crise". Une procédure qui peut prendre en deux à trois ans, qui a pu être réalisée en une seule année.