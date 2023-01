Grenoble : l'ancien institut Dolomieu fait peau neuve

Le bâtiment de l'ancien institut de géologie devient "The Babel Community"

C'était une verrue sur les pentes de la Bastille, sous le téléphérique et les Grenoblois s'y étaient presque habitués. Mais désormais, après trois ans de travaux, l'institut Dolomieu, l'ancien institut de géologie, est réhabilité. C'est désormais une résidence hotellière et de coworking, la "Babel community". Elle vient d'ouvrir ce week-end du 14-15 janvier.

ⓘ Publicité

Les promoteurs ont voulu garder un petit peu de l’esprit des lieux avec une cage d’escalier entièrement recouverte de graffitis : "on n'a pas pu garder les graffs d’origine car il y avait des choses écrites sur les murs qui n'étaient pas tout à fait politiquement corrects..." s'amuse Jeff Guigal, le directeur technique du site.

Un restaurant, une salle de sport et... des logements !

Les 6.000 mètres carrés de l'ancien institut de géologie abritent désormais 100 places de bureaux, une salle de sport, bientôt un restaurant.... et 137 logements : de la chambre en colocation avec cuisine et salon partagé - 700€ tout de même - au T22 indépendant.

Le public visé, ce sont les nouveaux arrivants et surtout les salariés en mission temporaire à Grenoble, comme l’explique Benoit Jobert, le co-fondateur de "The Babel Community" : "Quand vous cherchez à vivre pendant 6 à 9 mois dans une ville, le logement traditionnel n’est pas adapté : la personne ne va pas meubler l’appartement, attendre d’avoir internet etc... l’hôtel est souvent le réflexe des entreprises pour loger leurs collaborateurs mais ce n'est pas complètement adapté pour une vie de plusieurs mois".

Le site de la Bastille et le quatrième de ce type : il y en a deux à Marseille et un à Montpellier.