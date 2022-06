Grenoble : l'association Droit Au Logement s'installe à la caserne De Bonne

C'est écrit en gros devant les chapiteaux "pas de toit, on reste là". Arrivés dimanche, les militants du DAL 38 se relaient depuis pour assurer continuellement une permanence sous les grandes tentes installées sur l'esplanade de la Caserne de Bonne. Cette opération, ils la préparent depuis de longs mois et expliquent qu'ils ont l'accord de la Mairie et de la Préfecture. L'objectif est donc d'alerter les pouvoirs publics et les passants sur la situation des mal-logés, " un système qui va de pire en pire " selon Garance, une des porte-paroles. "Il y a des écoutants mais qui ne cessent de répéter aux gens quand on appelle qu'il n'y a pas de solution et qu'il faut rappeler dans 15 jours."

Le DAL demande l'application d'une loi de réquisition des logements vides

Parmi les revendications : l'arrêt des expulsions et la réquisition des logements vides pour les quelques 3.000 personnes sans hébergement que compterait l'agglomération grenobloise. Sedik, qui a vécu dans la rue et qui milite aujourd'hui au DAL l'assure : "Il y a des appartements vides, dans Grenoble et même à la campagne, alors qu'il y a des familles qui sont là depuis des années et des années, et on ne leur trouve rien."

" À trois dans un seul petit lit. C'est un logement indigne." - Alfred, hébergé à Voreppe

Aucune famille ne dort sur place, mais l'endroit permet à des mal-logés de venir y trouver de l'aide et un endroit où s'abriter pendant la journée. Car l'association demande aussi que les solutions trouvées pour les familles soient plus pérennes qu'actuellement où nombre de mal-logés trouvent refuge dans des hôtels ou des structures mais uniquement la nuit et doivent quitter les lieux chaque matin. Le DAL réclame aussi des hébergements dignes, ce qui n'est pas toujours le cas à écouter le témoignage d'Alfred, logé depuis le mois de mars à Voreppe : "la préfecture ou la commune doivent se dire que ça va car on est à l'hôtel, mais nous on sait comment on vit là-bas. Il n'y a pas de cuisine, et avec ma femme et mon enfant on dort à trois dans un seul petit lit. C'est un logement indigne." Les militants du DAL espèrent rencontrer des représentants des pouvoirs publics dans les prochains jours.