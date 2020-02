Grenoble : la Croix-Rouge de l'Isère collecte des vêtements chauds pour les sans domicile fixe

"On cherche des bonnets, des gants, des polaires, des sacs et des duvets pour les distribuer ensuite lors de nos maraudes quotidiennes le soir dans l’agglomération grenobloise" explique Laurent Bourque, bénévole à la Croix-Rouge de l'Isère. Ce samedi, l'association s'est installée à l'entrée du magasin Décathlon de la caserne de Bonne à Grenoble pour demander aux clients de faire un petit geste pour les personnes qui vivent dehors.

Les bénévoles sont restés la journée de samedi pour récolter des vêtements chauds. Et les clients ont joué la jeu. "On a donné une veste polaire et on a mis un petit mot avec" raconte Erica, 40 ans. "J'ai écrit qu'il n'y a pas que la chaleur corporelle mais aussi la chaleur du cœur. Et que je croyais en la personne qui allait recevoir cette veste et qu'elle allait s'en sortir et rebondir" poursuit-elle. Nadia, 41 ans, a fait ce geste de manière naturelle. "Si j'étais dans cette situation, j'aurai apprécié qu'on le fasse pour moi, donc c'est normal, naturel" explique-t-elle.

Gants, polaires, bonnets, et sacs de couchage ont été récoltés par la Croix-Rouge. © Radio France - Bastien Thomas

Limiter les déchets pour le magasin de matériel sportif

Pour l'enseigne Décathlon, ce partenariat a des avantages. "Cela nous permet de limiter les produits que l'on jette. Parfois, nous avons des articles troués, abîmés ou tout simplement que les clients ne veulent plus. La Croix-Rouge fait des opérations de prévention sur les gestes qui sauvent à nos clients et nous leur donnons ce que nous aurions jeté" détaille Coline Mounier, vendeuse chez Décathlon-caserne de Bonne et responsable du partenariat avec la Croix-Rouge de l'Isère.

Un formateur de la Croix-Rouge a montré les bons gestes à suivre : massage cardiaque et utilisation d'un défibrillateur. © Radio France - Bastien Thomas

Lors de cette journée de collecte, seuls les produits neuf acheté par les clients, à l'image des actions des Banques alimentaires dans les supermarchés, ont été récupérés par la Croix-Rouge. Pour les autres vêtements, si vous en avez chez vous et que vous souhaitez les donner aux personnes sans domicile fixe, il suffit de se rendre au local de la Croix-Rouge iséroise à Grenoble, situé rue Kléber.