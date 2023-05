Grenoble : la distribution du courrier perturbée, quartier Saint-Bruno, à cause du trafic de drogue

Ces dernières semaines, le facteur a reçu, à plusieurs reprises, des intimidations de la part des trafiquants de drogue du quartier, alors qu'il souhaitait accéder à deux immeubles de la place Saint-Bruno, tout simplement pour faire son travail et distribuer le courrier. Ne se sentant pas en sécurité, il a donc décidé d'exercer son droit de retrait.

Les habitants surpris par la décision de La Poste

Après ce droit de retrait, les habitants ont reçu le 24 avril une lettre de La Poste. Dans ce courrier, il était écrit que le facteur ne passerait plus jusqu'à nouvel ordre :

[...] "Afin d'assurer la sécurité et la santé de votre facteur, nous avons pris la décision de suspendre provisoirement la distribution de votre courrier dans votre boîte aux lettres. Dès à présent, vous pouvez donc récupérer vos courriers au bureau de Poste, à proximité"

Surpris, les habitants des deux immeubles décident alors d'écrire au groupe La Poste. Elisabeth Michel habite l'un des immeubles de la place Saint-Bruno, et comme ses voisins, elle regrette de ne pas avoir été concertée : "Ce que j'attends du groupe La Poste, c'est qu'on puisse se mettre autour d'une table avec les habitants impactés, La Poste, et la police pour qu'on puisse trouver une solution." Pour eux, la réponse ne doit pas être que policière : "Faire passer des patrouilles ça ne suffit pas, ça fait douze ans qu'on nous donne cette solution, il faut une réflexion globale. On est un certain nombre dans le quartier à penser que les solutions passeront aussi avec eux [les dealers, ndlr]. On a une expertise sur le sujet, on est les premiers concernés, alors pourquoi ne sommes-nous pas associés à une réflexion collective ?"

La distribution du courrier adaptée

Contacté par France Bleu Isère, le groupe La Poste dit s'adapter. A présent, tous les matins, le facteur évalue la situation sur la place Saint-Bruno. S'il n'y a pas de risque, il distribue le courrier. Dans le cas contraire, il le distribue le lendemain. Et si jamais le jour suivant, ce n'est toujours pas possible, il le remet au bureau de Poste le plus proche, au 16 place Saint Bruno. La Poste indique que cela ne s'est pas encore produit et que les riverains ont pu recevoir normalement leur courrier dans leurs boîtes.

La mairie de Grenoble est informée de la situation. Le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) organisé ce jeudi 4 mai, comme tous les mois, à Saint-Bruno, a mis ce problème à son ordre du jour. Contactée, la mairie dit notamment "compter sur la police, mais aussi sur l'aménagement du quartier avec les futurs travaux de la bibliothèque Saint-Bruno, et sur une campagne de communication cet été pour responsabiliser les consommateurs de stupéfiants" pour que tout s'arrange.