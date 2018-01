A partir du 15 janvier un chantier de cinq mois et 400 000 euros va redonner un coup de jeune à une des plus célèbres places du centre-ville de Grenoble. La Place Grenette s'offre un lifting, sans rien changer à son esprit.

Grenoble, France

La Place Grenette à Grenoble, avec ses bars et leurs terrasses au centre de la place, est un lieu central du secteur piétonnier de la ville, à la fois point de repère et point de rendez-vous. Elle va subir pendant les cinq mois qui viennent des transformations qui n'ont rien de révolutionnaires et qui devraient en changer un peu l'ambiance... sans en changer l'esprit.

Plus de place aux piétons

C'est bête à dire pour une place piétonne mais "l'idée c'est vraiment de libérer de l'espace aux piétons" explique Karen Andlauer, chargée d'opération à la Métro, la métropole grenobloise. En clair la surface occupée par les terrasses de bars va être réduite en largeur et compensée par une plus grande longueur, afin de laisser un peu plus d'espace effectivement aux "circulations" autour de ces terrasses. Qui vont également est cernées de deux rangées d'arbres pour "réduire l'îlot de chaleur" d'une Place Grenette "très minérale" explique Karen Andlauer. Le projet "c'est également de déposer tout le mobilier urbain qui est obsolète. Donc on a tous les candélabres qui sont un peu passés, les jardinières qui n'auront plus lieu d'être et tous les différents potelets en fonte qui sont assez présents...".

Travaux en quatre phases

Le pavement va être renouvelé pour partie. Pour ne pas gêner l'activité commerciale sur la place au printemps, les travaux vont commencer justement par la surface de terrasses, avant les autres secteurs. Selon un plan en 4 séquences décrites ci-dessous. Cette rénovation de la Place Grenette est une partie du plus vaste plan "Coeur de ville, coeur de Métropole".

Les différents phases de travaux sur la Place Grenette de Grenoble et le calendrier - Métropole de Grenoble

Les différents phases de travaux sur la Place Grenette de Grenoble et le calendrier - Métropole de Grenoble

Les différents phases de travaux sur la Place Grenette de Grenoble et le calendrier - Métropole de Grenoble