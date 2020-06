Grenoble : la rue du Vieux Tempe rouvre

Fermée depuis le 5 juin à cause d'un immeuble menaçant de s'effondrer la rue du Vieux Temple à Grenoble a été rouverte jeudi soir. Certains habitants ont pu regagner leur domicile.

Après presque trois semaines loin de chez eux, une vingtaine de Grenoblois ont pu retrouver leur logement. Ils avaient dû être évacués le 5 juin car un immeuble de la rue menaçait de s'effondrer à cause de travaux trop importants effectués par un propriétaire. L'immeuble en question était visé par un arrêté de péril imminent, et les habitants de deux autres bâtiments attenants avaient aussi été mis à l'abris.

Levée de l'arrêté de péril imminent

Depuis, des travaux de consolidation ont été menés et un rapport a confirmé que l'immeuble n'était plus menacé. La mairie a donc levé son arrêté, et permis aux habitants de rentrer chez eux. Le restaurant "Ici Grenoble", situé aussi dans la rue, va aussi pouvoir rouvrir