Grenoble : la Toussaint célébrée malgré le reconfinement

La Toussaint est célébrée malgré le reconfinement entré en vigueur dans toute la France depuis vendredi. Une dérogation spéciale a été accordée aux cimetières pour qu'ils restent ouverts ce week-end, c'est le cas en Isère.

REPORTAGE - À Grenoble, la Toussaint est célébrée malgré le reconfinement. Copier

À Grenoble, devant celui de Saint-Roch, Eric a les bras chargés de fleurs. Avant de partir, il a pensé à remplir son attestation de déplacement, il a coché la case "motif familial impérieux". "Je suis venu sur la tombe de ma mère, mon père et mon frère, comme toutes les années, c'est la tradition. Malgré les conditions du moment, il était hors de question de ne pas venir".

Les Isérois étaient nombreux à venir fleurir les tombes de leurs proches en ce week-end de la Toussaint. © Radio France - Louise Buyens

Même son de cloche chez Suzanne, 83 ans. Le confinement ne l'empêchera certainement pas de se rendre sur les tombes de son mari, sa sœur et son père. "C'est très important de venir au cimetière et pas qu'aujourd'hui ! En principe, je viens très régulièrement, quand je marchais encore bien, je venais tous les dimanches." Aujourd'hui, c'est son gendre, Angelo, qui l'accompagne. "Il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer notre vie normalement et garder nos traditions", estime-t-il.

Les fleuristes ouverts tout le week-end

La tradition de la Toussaint, évidemment, passe par les fleurs. Ils ne font pas partie des commerces dits "essentiels" mais les fleuristes, tout comme les cimetière, peuvent rester ouverts jusqu’à dimanche soir.

Serges Desfonds, le gérant de la boutique "Serge Fleurs", située en face du cimetière Saint-Roch. © Radio France - Louise Buyens

Devant le cimetière Saint-Roch, à Grenoble, le magasin Serge Fleurs profite de cette dérogation exceptionnelle pour écouler son stock avant la fermeture. "Ce week-end représente 60% de mon chiffre d'affaire annuel, sachant que j'ai perdu beaucoup d'argent au printemps dernier, tous les gros marchés aux fleurs ont été annulés, dont celui de Beaucroissant", déplore Serges Desfonds, le gérant.

Serges Desfonds, fleuriste grenoblois, profite du week-end pour écouler son stock avant la fermeture de son magasin. Copier

Le marché aux fleurs du cimetière Saint-Roch, à Grenoble, a bien lieu ce week-end, malgré le confinement. © Radio France - Louise Buyens

En face de son magasin, un marché aux fleurs se tient jusqu'à lundi soir, les exploitants agricoles ont le droit, eux aussi, de travailler pour la Toussaint.

"On limite la casse mais on est loin des saisons passées." - un exploitant agricole isérois

Cet horticulteur qui travaille près de Saint-Marcellin assure qu'il arrive à "tirer son épingle du jeu même si beaucoup de gens hésitent à venir". Pourtant, s'il avait arrêté son activité jeudi soir, comme les autres commerçants, son exploitation aurait perdu 35.000 à 40.000 euros rien que ce week-end.