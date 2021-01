Grenoble : le centre commercial Grand' Place fermé jusqu'à nouvel ordre

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi de nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie. Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés doivent fermer. À Grenoble, Grand' Place a baissé le rideau ce samedi, sans savoir quand il pourra rouvrir.

La France a échappé au confinement généralisé, en revanche, cette fois-ci ce sont les centres commerciaux qui trinquent. Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fermeture de tous les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés. Avec ses 55.000 mètres carrés, Grand' Place a fermé ses portes ce samedi à 18 heures, sans connaître pour l'instant la date de sa réouverture.

"C'est une injustice, surtout pendant les soldes" - une commerçante de Grand' Place

En revanche, le supermarché Carrefour, attenant à la galerie marchande, peut lui rester ouvert. Une décision difficile à avaler pour les commerçants : "C'est une injustice, surtout pendant les soldes, mais c'est comme ça, même si on n'y comprend plus rien" soupire cette vendeuse de prêt-à-porter.

Pour les commerces de Grand' Place, c'est la troisième fermeture en moins d'un an : "Ça veut dire perte de chiffre d'affaires, chômage partiel... On en a ras-le-bol, mais au moins, maintenant, on a l'habitude" lâche une autre commerçante dans un sourire.

Une aubaine pour les petits commerces ?

La fermeture de cet immense centre commercial va peut-être bénéficier aux petits commerces du centre-ville qui pourront récupérer les clients de ce grand complexe. "Pour combien de temps ?" ironise Christian Hoffman, président de l'association de commerçants "Label Ville", qui compte plus de 800 adhérents : "C'est reculer pour mieux sauter. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, on risque à nouveau de devoir fermer les boutiques non-essentielles."

Concernant les autres centres commerciaux en Isère, la plupart échappent à cette mesure, comme The Village à Villefontaine ou encore de la Caserne de Bonne à Grenoble. Pour le magasin Ikea à Saint-Martin'd'Hères, un doute subsiste. Un décret doit venir préciser ce dimanche, dans la journée, toutes les enseignes concernées par les fermetures France.