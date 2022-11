Grenoble : le Café Jules Verne boycotte la coupe du monde de football

"En dehors de l'aspect économique, c'est un crève-cœur parce que ce sont de bons moments auxquels on renonce", admet Clément, co-gérant du Café Jules Verne, rue Montorge à Grenoble. Son frère Sylvain, l'autre co-gérant, se souvient notamment du match France-Argentine lors de la dernière coupe du monde en 2018 : dans le bar qui retransmettait alors la rencontre, une centaine de clients passaient "des larmes à la joie". "C'était une grande famille" résume, nostalgique, Sylvain. Et cette coupe du monde marquait aussi un record en terme de chiffre d'affaires pour l'établissement grenoblois. Mais c'était en 2018. Et en 2022, le Jules Verne n'installera aucun écran.

Valeurs

"C’est incompatible avec les valeurs qu’on veut véhiculer", explique Clément. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce mondial qui débute ce dimanche 20 novembre au Qatar ? "Ce serait très compliqué de faire la liste parce que rien ne va écologiquement, c’est un désastre politiquement, c’est un désastre en termes de respect des droits", estime le barman. Mais il reste réaliste : "Effectivement on fait quelque chose qui n’aura aucun impact ; la coupe du monde va se dérouler et les Qataris se foutent totalement de nous. Mais je pense qu’on a un vrai pouvoir en tant que consommateur et qui est beaucoup plus important qu’on ne le pense."

Les deux frères ont expliqué leur position sur les réseaux sociaux - une publication qui a reçu un bon accueil. Sylvain de son côté espère créer "un espace de dialogue" avec ses clients les soirs de match de l'équipe de France. Le café doit rester un espace de débat, plaide-t-il. Pourquoi pas "un point de ralliement" même pour celles et ceux qui décideront eux aussi de ne pas regarder les matchs ?

Libre choix

Pour autant, les deux frères se gardent bien de donner des leçons de morale à quiconque, et surtout pas à leurs confères cafetiers qui feront un autre choix en diffusant les matchs. "On ne change pas le monde", résume Sylvain. "Chacun fait avec ses convictions et ses valeurs, avec son énergie aussi, explique Clément. Parce que parfois on n’a juste pas l’énergie pour lutter pour tout... mais voilà, pour nous c’est important de faire ça et on espère que ça va être relativement partagé par d’autres établissements - on sait qu’on n’est pas les seuls, loin de là__."