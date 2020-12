Grenoble : le marché aux sapins de Noël s'est installé boulevard Clémenceau

C'est peut-être le programme de votre week-end : aller chercher et décorer le sapin de Noël. Pour les inconditionnels du "vrai" sapin avec de vraies épines, il est possible d'acheter son arbre le long du boulevard Clémenceau, à Grenoble du 4 au 24 décembre.Comme chaque année, dix producteurs de sapins de l'agglomération grenobloise organisent un marché. Ils ont obtenu l'autorisation il y a seulement quelques jours, le temps de s'assurer que la situation sanitaire le permet. Evidemment, les gestes barrières doivent être respectés et des flacons de gel hydroalcoolique sont à disposition.

Norman, Epicéa, Pungens, Nobilis ou encore Omorika, il y a des arbres pour tous les goûts et généralement, il faut débourser 35 euros pour un sapin de taille moyenne.

L'installation du marché s'est faite sous la pluie. © Radio France - Louise Buyens

Le marché se tient jusqu'au 24 décembre

La vente de sapins ne représente que 20% de son chiffre d'affaire annuel mais Alexia Nicolas-Brun, agricultrice près de Saint-Marcellin, tient à être présente chaque année : "Les gens aiment acheter leur sapin, ça apporte de la gaieté dans les familles". Il était effectivement hors de question de déroger à la tradition de l'arbre de Noël, même en pleine crise sanitaire, pour cette mère de famille grenobloise : "On vient chercher un sapin chaque année, on a pris un Nobilis, il ne perd pas ses épines, il sent bon et il a été cultivé en Chartreuse, avec des principes écologiques", raconte-t-elle.

Mais surtout, le sapin, "c'est pour que le père Noël sache où il faut mettre les cadeaux", assure Simon, cinq ans. Le 25 décembre au matin, il espère trouver une console de jeux sous le sapin.

Le marché aux sapins du boulevard Clémenceau est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h, jusqu'au 24 décembre.

Comme chaque année, la mairie de Grenoble organisera une collecte pour ramasser les sapins après les fêtes.